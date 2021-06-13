Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Steven Caulker transferini bitiriyor! İşte sözleşme süresi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, ilk transferinde mutlu sona yakın. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da listesinde yer alan ve siyah-beyazlı takımın teklifini reddeden Alanyasporlu stoper Steven Caulker ile anlaşma sağladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini Steven Caulker ile yapıyor. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz stoperle 3 yıllık kontrat için prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Yeni teknik direktörün de onay vermesi halinde resmi imzaların atılması bekleniyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Steven Caulker'in siyah-beyazlıları, "Fenerbahçe ile anlaştım" diyerek reddettiği ifade edildi.
Fenerbahçe geçen yaz da Caulker'ı istemiş ancak bonservis konusunda Alanyaspor ile anlaşamayınca vazgeçmişti. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon Alanyaspor ile 37 maça çıkarken, 4 gol atıp, 2 de asist yaptı.
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