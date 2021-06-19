Son dakika spor haberleri: Sırp basını duyurdu! Zeljko Obradovic Partizan'da

Son dakika spor haberleri: Bir dönem Fenerbahçe Beko'yu da çalıştıran Avrupa basketbolunun efsane antrenörlerinden Zeljko Obradovic, Partizan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Obradovic'in kısa süre içerisinde Sırp ekibiyle resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

2013-2020 yılları arasında Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran ve 2017 yılında sarı-lacivertli takımla EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Avrupa basketbolunun efsane koçlarından Zeljko Obradovic, geçtiğimiz sezon sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe Beko'dan ayrılmıştı.

Geride bıraktığımız sezon takım çalıştırmayan Obradovic, yeniden parkelere dönüyor. Sırp basını, Partizan'ın 61 yaşındaki başantrenör ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Haberin detayında Zeljko Obradovic'in geniş bir bütçeyle çalışmayacağı kaydedilirken, Partizan Başkanı Ostoja Mijailovic ve sportif direktör Zoran Savic'in Obradovic ile birlikte eski görkemli günlerine dönmek için çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Kurir Sport'un haberine göre; Zeljko Obradovic ile her konuda anlaşan Partizan, Sırp antrenörle önümüzdeki günlerde 3 yıllık sözleşme imzalayacak.





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