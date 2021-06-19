19 Haziran 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Son dakika spor haberleri: Sırp basını duyurdu! Zeljko Obradovic Partizan'da

Obradovic'in yeni takımını duyurdular! 3 yıllık anlaşma
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

Son dakika spor haberleri: Bir dönem 'yu da çalıştıran Avrupa basketbolunun efsane antrenörlerinden Zeljko Obradovic, ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Obradovic'in kısa süre içerisinde Sırp ekibiyle resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

2013-2020 yılları arasında 'yu çalıştıran ve 2017 yılında sarı-lacivertli takımla şampiyonluğu yaşayan Avrupa basketbolunun efsane koçlarından Zeljko Obradovic, geçtiğimiz sezon sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe Beko'dan ayrılmıştı.

Geride bıraktığımız sezon takım çalıştırmayan Obradovic, yeniden parkelere dönüyor. Sırp basını, 'ın 61 yaşındaki başantrenör ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Haberin detayında Zeljko Obradovic'in geniş bir bütçeyle çalışmayacağı kaydedilirken, Partizan Başkanı ve sportif direktör 'in Obradovic ile birlikte eski görkemli günlerine dönmek için çalışmalara başlayacağı belirtildi.

'un haberine göre; Zeljko Obradovic ile her konuda anlaşan Partizan, Sırp antrenörle önümüzdeki günlerde 3 yıllık sözleşme imzalayacak.


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