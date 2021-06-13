13 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Zanka hocayı bekliyor

Zanka hocayı bekliyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.06.2021

ile kiralık sözleşmesi biten Mathias , nereye gideceğini bilmediğini söyledi. Danimarkalı stoper, “Anlaşma sona erdiği için planım, ’den sonra Fenerbahçe’ye dönmek ve biraz tatil yapmak. Sonrasında bir karar vermek gerekecek. Burada yeni bir hoca olacak. Onun düşüncesine göre durumum şekillenir” ifadelerini kullandı. Zanka’nın Fenerbahçe’de 1 yıl daha kontratı var.

ile kiralık sözleşmesi biten Mathias , nereye gideceğini bilmediğini söyledi. Danimarkalı stoper, "Anlaşma sona erdiği için planım, 'den sonra Fenerbahçe'ye dönmek ve biraz tatil yapmak. Sonrasında bir karar vermek gerekecek. Burada yeni bir hoca olacak. Onun düşüncesine göre durumum şekillenir" ifadelerini kullandı. Zanka'nın Fenerbahçe'de 1 yıl daha kontratı var.
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