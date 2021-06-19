19 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Edin Dzeko, Ezgjan Alioski... | FB haberleri

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, harcama limitlerinin açıklanmasının ardından transferde atacağı adımları da belirledi. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Kanarya, listesine yeni isimleri ekledi. Edin Visca, Edin Dzeko, Ezgjan Alioski gibi isimler gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin tranfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Edin Dzeko, Ezgjan Alioski... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.06.2021

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren 'de 3 kulvarda başarı yakalayacak, kuvvetli bir kadro oluşturulmak isteniyor. Gündeme gelen yıldızlar ile ilgili son durum belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Edin Dzeko, Ezgjan Alioski... | FB haberleri

KAAN AYHAN

A Milli Takım'ın yıldızlarından Kaan Ayhan, Süper Lig devlerinin transfer gözdesi haline geldi. Sassuolo'ya 2.5 milyon euro bedelle transfer olan Kaan için , menajeri ve kulübü ile görüşmeleri sürdürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Edin Dzeko, Ezgjan Alioski... | FB haberleri

EDIN VISCA

'nin uzun süredir gündeminde yer alan Visca ile ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Eröğüt, söylentileri reddetti. Eröğüt, "'ya gelen resmi teklif yok. Zaten ayrılmaya niyeti de yok" ifadelerine yer verdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Edin Dzeko, Ezgjan Alioski... | FB haberleri

AURELIO BUTA

, Royal Antwerp forması giyen Aurelio Buta'yı bitirmeye oldukça yakın. 24 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşmeler devam ediyor. Buta geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Edin Dzeko, Ezgjan Alioski... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Arsenal'in yıldızı ve Mesut Özil'in yakın arkadaşı Sead Kolasinac için görüşmeler devam ediyor. Sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan futbolcuyu en uygun bedel ile getirmek isteniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Edin Dzeko, Ezgjan Alioski... | FB haberleri

FABIO MARTINS

Sarı-lacivertliler geçen sezon da çok istemesine rağmen alamadığı Portekizli yıldız için Braga ile bir kez daha masaya oturdu. Futbolcu için Braga'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Edin Dzeko, Ezgjan Alioski... | FB haberleri

DIOGO DALOT

Geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi İngiliz devi Manchester United'da olan Portekizli oyuncu Diogo Dalot, menajerler aracılığıyla 'ye teklif edildi. Son kararı yeni gelecek teknik direktör verecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Edin Dzeko, Ezgjan Alioski... | FB haberleri

ALEKSANDAR MITROVIC

, gelecek sezon forvet hattını kalabalık tutmak istiyor. Fulham'ın yıldızı Mitrovic için devreye giren sarı lacivertli yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu. Cevabın yakın zamanda gelmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Edin Dzeko, Ezgjan Alioski... | FB haberleri

EDIN DZEKO

, ile temasları sürdürüyor. Ancak harcama limitleri ve yabancı kuralını da düşünen yönetim Dzeko ile ilgili kararı yeni hocaya bırakacak.

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