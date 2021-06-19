Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Edin Visca, Edin Dzeko, Ezgjan Alioski... | FB haberleri
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, harcama limitlerinin açıklanmasının ardından transferde atacağı adımları da belirledi. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Kanarya, listesine yeni isimleri ekledi. Edin Visca, Edin Dzeko, Ezgjan Alioski gibi isimler gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin tranfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 3 kulvarda başarı yakalayacak, kuvvetli bir kadro oluşturulmak isteniyor. Gündeme gelen yıldızlar ile ilgili son durum belli oldu. İşte detaylar...
KAAN AYHAN
A Milli Takım'ın yıldızlarından Kaan Ayhan, Süper Lig devlerinin transfer gözdesi haline geldi. Sassuolo'ya 2.5 milyon euro bedelle transfer olan Kaan için Fenerbahçe, menajeri ve kulübü ile görüşmeleri sürdürüyor.
EDIN VISCA
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Visca ile ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Eröğüt, söylentileri reddetti. Eröğüt, "Edin Visca'ya gelen resmi teklif yok. Zaten ayrılmaya niyeti de yok" ifadelerine yer verdi.
AURELIO BUTA
Fenerbahçe, Royal Antwerp forması giyen Aurelio Buta'yı bitirmeye oldukça yakın. 24 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşmeler devam ediyor. Buta geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.
SEAD KOLASINAC
Arsenal'in yıldızı ve Mesut Özil'in yakın arkadaşı Sead Kolasinac için görüşmeler devam ediyor. Sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan futbolcuyu en uygun bedel ile getirmek isteniyor.
FABIO MARTINS
Sarı-lacivertliler geçen sezon da çok istemesine rağmen alamadığı Portekizli yıldız için Braga ile bir kez daha masaya oturdu. Futbolcu için Braga'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldı.
DIOGO DALOT
Geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi İngiliz devi Manchester United'da olan Portekizli oyuncu Diogo Dalot, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Son kararı yeni gelecek teknik direktör verecek.
ALEKSANDAR MITROVIC
Fenerbahçe, gelecek sezon forvet hattını kalabalık tutmak istiyor. Fulham'ın yıldızı Mitrovic için devreye giren sarı lacivertli yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu. Cevabın yakın zamanda gelmesi bekleniyor.
EDIN DZEKO
Fenerbahçe, Edin Dzeko ile temasları sürdürüyor. Ancak harcama limitleri ve yabancı kuralını da düşünen yönetim Dzeko ile ilgili kararı yeni hocaya bırakacak.
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