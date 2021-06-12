12 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Marial Shayok Fenerbahçe Beko’da

Marial Shayok Fenerbahçe Beko’da
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

, ’dan Kanadalı forvet ile sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki Shayok bu sezon ekibinin formasıyla ligde 12 maça çıkarken 18.9 sayı, 6.9 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakaladı. Shayok, ’de de forma giydi.

, 'dan Kanadalı forvet ile sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki Shayok bu sezon ekibinin formasıyla ligde 12 maça çıkarken 18.9 sayı, 6.9 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakaladı. Shayok, 'de de forma giydi.
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