11 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Oytun Özdoğan takıma veda etti

F.Bahçe'ye veda etti! İşte o isim...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin genç file bekçisi , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli takıma veda etti. ( haberleri)

kalecilerinden , kulübe veda etti. Bu sezon takımla olan sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki futbolcu ayrılığını sosyal medyadan duyurdu.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Oytun Özdoğan, "2014 yılında büyük bir heyecanla kapısından girdiğim, altyapıdan A takıma kadar formasını giymekten her zaman gurur duyduğum kulübüm Fenerbahçe ile olan sözleşmemiz sona erdi.

Üzerimde emeği olan altyapı antrenörlerime, kulüp personellerine, hocalarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şimdi yeni bir sayga açma zamanı. Hoşçakalın" sözleriyle veda etti.




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