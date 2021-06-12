Son dakika transfer haberleri: İtalyan basını duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin Lucien Favre teklifi
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldıktan sonra gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. İtalyan gazeteci, sarı-lacivertlilerin Lucien Favre'a teklif yaptığını belirtti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 3. sırada noktalayan Fenerbahçe kadrosunu genişletmek için transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yeni hocasını belirlemeye çalışıyor. Sarı-lacivertli takımın, birçok yabancı teknik direktörle görüşme halinde.
Fenerbahçe'nin gündemindeki antrenörlerden biri de 63 yaşındaki İsviçreli teknik direktör Lucien Favre... İtalyan gazeteci Nico Schira da bu görüşmeyi doğrularken, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Schira, sarı-lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcıya 2 yıllık sözleşme önerdiğini yazdı.
Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Lucien Favre son olarak Borussia Dortmund'da görev yaptı. Favre, 13 Aralık'tan bu yana boşta. Deneyimli hoca, Zürih ile 2006 ve 2007'de İsviçre'de şampiyonluk yaşarken, 2 kez de İsviçre Kupası'nı kazandı. Dortmund'da da 2020'de Almanya Süper Kupası'nı aldı.
Nico Schira, "Fenerbahçe Lucien Favre ile görüşme halinde. 2 yıllık sözleşme teklif edildi" şeklinde tweet attı.
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