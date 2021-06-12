Son dakika transfer haberleri: İtalyan basını duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin Lucien Favre teklifi

Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Lucien Favre son olarak Borussia Dortmund'da görev yaptı. Favre, 13 Aralık'tan bu yana boşta. Deneyimli hoca, Zürih ile 2006 ve 2007'de İsviçre'de şampiyonluk yaşarken, 2 kez de İsviçre Kupası'nı kazandı. Dortmund'da da 2020'de Almanya Süper Kupası'nı aldı.