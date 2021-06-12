12 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Juventus'tan Daniele Rugani...

Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, stoper hattını güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertliler bu bölge için Juventus'tan Daniele Rugani için devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Juventus'tan Daniele Rugani...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

'de bu sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan , yeni sezon öncesi iddialı kadro kurma çalışmalarına devam ediyor. Transfer harekatını dört koldan sürdüren sarı-lacivertli yönetimin hedefinde sürpriz bir isim var.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Juventus'tan Daniele Rugani...

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; , geçtiğimiz sezonu Rennes ve Cagliari'de kiralık olarak geçiren 'yi gündemine aldı. Sarı-lacivertli kulübün, İtalyan savunmacıyı renklerine bağlamak için nabız yokladığı ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Juventus'tan Daniele Rugani...

Haberde oyuncunun 'da kalmak istediği vurgulanırken, 'un da 26 yaşındaki stoperi takasta kullanmayı planladığı bildirildi. Rugani'nin, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Juventus'tan Daniele Rugani...

Kariyerine Empoli altyapısında başlayan , 2015'te 'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Fransız ekibi Rennes'de kiralık geçiren deneyimli futbolcu devre arası transfer döneminde de Cagliari'ye kiralık gönderilmişti. Rugani, ile 7 karşılaşmaya çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Juventus'tan Daniele Rugani...

Calciomercato haberi, "Rugani'ye yeni talip" başlığıyla duyurdu.

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