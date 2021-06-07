Son dakika transfer haberleri: Marcelo'ya 'Come to Fenerbahçe' çağrısı!

Sarı-lacivertli taraftarlar, Marcelo için kampanya başlattı. Real Madrid'den ayrılacağı belirtilen sol beke Fenerbahçe'nin 2 yıllık teklif yaptığı haberleri üzerine sosyal medya hesaplarına çok sayıda "Come to Fenerbahçe" çağrısı bırakıldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Marcelo için kampanya başlattı. Real Madrid'den ayrılacağı belirtilen sol beke Fenerbahçe'nin 2 yıllık teklif yaptığı haberleri üzerine sosyal medya hesaplarına çok sayıda "Come to Fenerbahçe" çağrısı bırakıldı. Tecrübeli oyuncunun evinin bahçesinde futbol topunu sektirip tek vuruşla balkona attığı paylaşım da çok sayıda beğeni aldı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ