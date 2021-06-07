07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Marcelo'ya 'Come to Fenerbahçe' çağrısı!

Marcelo'ya 'Come to Fenerbahçe' çağrısı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

Sarı-lacivertli taraftarlar, için kampanya başlattı. 'den ayrılacağı belirtilen sol beke Fenerbahçe'nin 2 yıllık teklif yaptığı haberleri üzerine sosyal medya hesaplarına çok sayıda "Come to Fenerbahçe" çağrısı bırakıldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, için kampanya başlattı. 'den ayrılacağı belirtilen sol beke Fenerbahçe'nin 2 yıllık teklif yaptığı haberleri üzerine sosyal medya hesaplarına çok sayıda "Come to Fenerbahçe" çağrısı bırakıldı. Tecrübeli oyuncunun evinin bahçesinde futbol topunu sektirip tek vuruşla balkona attığı paylaşım da çok sayıda beğeni aldı.

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