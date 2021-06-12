Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör arayışında geri sayım! 3 isimle temas kuruldu
Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021/2022 sezonu öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de liste başında yer alan isimlerden Paulo Fonseca'nın Tottenham ile Rafael Benitez'in ise Everton ile anlaştığı iddia edilmesi sonrası alternatif isimler için çalışmalar hızlandı. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda Lucien Favre'ın ardından Abel Ferreira ve Paulo Sousa'nın menajeri ile de bir araya geldiği öğrenildi. (FB spor haberi)
Fenerbahçe teknik direktör arayışında sona doğru ilerliyor... Görüşmelerde artık ikinci aşamaya geçen sarı-lacivertliler, Lucien Favre'nin ardından listedeki Abel Ferreira ve Paulo Sousa'nın menajeri ile de bir araya geldi. İki ismin de danışmanlığını yapan Hugo Cajuda'nın İstanbul'da yönetici Selahattin Baki ve başkan Ali Koç'la buluşarak, taleplerini ilettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin hedefleri, transfer ve başarı planları da masaya yatırıldı.
İKİ KATINI KAZANCAK
Fotomaç'ın haberine göre; iki teknik adamın da 3'er yıllık sözleşme ve yılda 2 milyon euro net maaş istediği ayrıca başarı bonusları talep ettiği belirtiliyor. Brezilya basını, F.Bahçe'den aldığı teklifin Abel Ferreira'nın kafasını karıştırdığını dile getirirken, Portekizli hocanın Palmeiras'ta artık eskisi kadar mutlu olmadığını yazdı. Polonya'da ise Paulo Sousa'nın sarılacivertli takımdan aldığı teklifin milli takımda kazandığının en az iki katı olduğu vurgulandı.
LÖW'ÜN KARARI KESİN
Joachim Löw, Avrupa Şampiyonası'nın ardından hemen takım çalıştırmayı düşünmediğini yineledi. Alman teknik adama Fenerbahçe de teklifte bulunmuştu. Özellikle yıldız futbolcu Mesut Özil'in Löw'ün Fenerbahçe'nin başına geçmesini çok istediği ifade ediliyor.
HAFTAYA BELLİ OLUR
Marco Silva, Dalic, Tedesco ve Luis Castro da Fenerbahçe'de gündemdeki yerini koruyor. Başkan Ali Koç'un önümüzdeki hafta görüşmeleri sonuçlandırarak yeni teknik direktörü belirlemeyi hedeflediği belirtildi. Hoca belli olduktan sonra hemen transfer çalışmalarına start verilecek. Forvet ve stopere 2'şer oyuncu alınacak. Ayrıca bir kanat ve bir de bek transferi planlanıyor.
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