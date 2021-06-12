Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör arayışında geri sayım! 3 isimle temas kuruldu

İKİ KATINI KAZANCAK

Fotomaç'ın haberine göre; iki teknik adamın da 3'er yıllık sözleşme ve yılda 2 milyon euro net maaş istediği ayrıca başarı bonusları talep ettiği belirtiliyor. Brezilya basını, F.Bahçe'den aldığı teklifin Abel Ferreira'nın kafasını karıştırdığını dile getirirken, Portekizli hocanın Palmeiras'ta artık eskisi kadar mutlu olmadığını yazdı. Polonya'da ise Paulo Sousa'nın sarılacivertli takımdan aldığı teklifin milli takımda kazandığının en az iki katı olduğu vurgulandı.