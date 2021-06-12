12 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör arayışında geri sayım! 3 isimle temas kuruldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2021/2022 sezonu öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de liste başında yer alan isimlerden Paulo Fonseca'nın Tottenham ile Rafael Benitez'in ise Everton ile anlaştığı iddia edilmesi sonrası alternatif isimler için çalışmalar hızlandı. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda Lucien Favre'ın ardından Abel Ferreira ve Paulo Sousa'nın menajeri ile de bir araya geldiği öğrenildi. (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör arayışında geri sayım! 3 isimle temas kuruldu
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.06.2021

Fenerbahçe teknik direktör arayışında sona doğru ilerliyor... Görüşmelerde artık ikinci aşamaya geçen sarı-lacivertliler, 'nin ardından listedeki ve 'nın menajeri ile de bir araya geldi. İki ismin de danışmanlığını yapan 'nın 'da yönetici ve başkan 'la buluşarak, taleplerini ilettiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin hedefleri, transfer ve başarı planları da masaya yatırıldı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör arayışında geri sayım! 3 isimle temas kuruldu

İKİ KATINI KAZANCAK

Fotomaç'ın haberine göre; iki teknik adamın da 3'er yıllık sözleşme ve yılda 2 milyon euro net maaş istediği ayrıca başarı bonusları talep ettiği belirtiliyor. Brezilya basını, F.Bahçe'den aldığı teklifin 'nın kafasını karıştırdığını dile getirirken, Portekizli hocanın Palmeiras'ta artık eskisi kadar mutlu olmadığını yazdı. Polonya'da ise 'nın sarılacivertli takımdan aldığı teklifin milli takımda kazandığının en az iki katı olduğu vurgulandı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör arayışında geri sayım! 3 isimle temas kuruldu

LÖW'ÜN KARARI KESİN

, Avrupa Şampiyonası'nın ardından hemen takım çalıştırmayı düşünmediğini yineledi. Alman teknik adama Fenerbahçe de teklifte bulunmuştu. Özellikle yıldız futbolcu 'in Löw'ün Fenerbahçe'nin başına geçmesini çok istediği ifade ediliyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör arayışında geri sayım! 3 isimle temas kuruldu

HAFTAYA BELLİ OLUR

, , Tedesco ve Luis Castro da Fenerbahçe'de gündemdeki yerini koruyor. Başkan 'un önümüzdeki hafta görüşmeleri sonuçlandırarak yeni teknik direktörü belirlemeyi hedeflediği belirtildi. Hoca belli olduktan sonra hemen transfer çalışmalarına start verilecek. Forvet ve stopere 2'şer oyuncu alınacak. Ayrıca bir kanat ve bir de bek transferi planlanıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'de transferler imzaya çok yakın... Fenerbahçe'de transferler imzaya çok yakın...
Zanka'ya Ada'dan talip çıktı! Zanka'ya Ada'dan talip çıktı!
Payet Süper Lig devine mi geliyor? Menajerinden flaş açıklama... Payet Süper Lig devine mi geliyor? Menajerinden flaş açıklama...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör