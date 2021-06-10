Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İspanya’dan Mauricio Lemos’a talip

Mauricio Lemos'a İspanya'dan talip çıktı. La Liga2'de mücadele eden AD Alcorcon'un Uruguaylı stoperi kiralamak istediği bildirildi. AD Alcorcon'un Fenerbahçe'ye kiralama ücreti ödemek istemediği, sadece oyuncunun maaşını karşılamayı teklif ettiği ve yanıt beklediği ifade edildi.

Mauricio Lemos'a İspanya'dan talip çıktı. La Liga2'de mücadele eden AD Alcorcon'un Uruguaylı stoperi kiralamak istediği bildirildi. Fotomaç'ın haberine göre; AD Alcorcon'un Fenerbahçe'ye kiralama ücreti ödemek istemediği, sadece oyuncunun maaşını karşılamayı teklif ettiği ve yanıt beklediği ifade edildi. Lemos için benzer bir teklif de Çaykur Rizespor'dan gelmişti.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ