17 Haziran 2021, Perşembe

BASKETBOL

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko'da 6 ayrılık! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de 6 ayrılık! Resmen açıklandı
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 Giriş Tarihi: 17.06.2021

Beko, 6 oyuncuyla yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, , , , Kyle O’Quinn, ve ile yolların ayrıldığını belirtildi. Fenerbahçe, 6 isme verdikleri katkılardan ötürü teşekkür etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Beko'da 6 isimle yolların ayrıldığı açıklandı. Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Sporcularımız , , , Kyle O'Quinn, ve ile yollarımız ayrılmıştır. 'ne verdikleri katkılardan dolayı sporcularımıza teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde kendilerine başarılar dileriz" denildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

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