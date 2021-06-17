Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko'da 6 ayrılık! Resmen açıklandı
Fenerbahçe Beko, 6 oyuncuyla yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O’Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yolların ayrıldığını belirtildi. Fenerbahçe, 6 isme verdikleri katkılardan ötürü teşekkür etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Beko'da 6 isimle yolların ayrıldığı açıklandı. Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Sporcularımız Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O'Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdikleri katkılardan dolayı sporcularımıza teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde kendilerine başarılar dileriz" denildi.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
ℹ️ Sporcularımız Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O'Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yollarımız ayrılmıştır.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 17, 2021
Fenerbahçe Ailesi'ne verdikleri katkılardan dolayı sporcularımıza teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde kendilerine başarılar dileriz. pic.twitter.com/GNGCay0oIz
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