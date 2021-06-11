11 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Yusuf Barasi'ye kanca!
Sarı-lacivertliler, Hollanda’nın AZ takımında forma giyen Yusuf Barasi ile ilgileniyor. 18 yaşındaki oyuncu bu sezon AZ U-21 takımında 19 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Sarı-lacivertliler, Hollanda'nın AZ takımında forma giyen Yusuf Barasi ile ilgileniyor. 18 yaşındaki oyuncu bu sezon AZ U-21 takımında 19 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. U21 Milli Takımı'nda da yer alan Barasi, AZ ile anlaşma sağlanırsa kadroya dahil edilecek.
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