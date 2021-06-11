11 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de hep aynı dert!

Fenerbahçe'de hep aynı dert!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.06.2021

, transfer için önce fazlalıkları göndermeleri gerektiğini söyledi. Ancak zamanında yüksek kontratla alınan isimlerin gitmesi kolay değil.

Sarı-lacivertli takımda gözden çıkarılan oyuncularla bir takım kurulabiliyor. Fotomaç'ın haberine göre; savunmadan , ve , orta sahadan , ile , hücum hattından ise , ve yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. ile da bu ekibe dahil olabilir. Oyuncuların menajerlerine kulüp bulması söylendi. Bazı teklifler de var. Ancak 'de aldıkları yüksek ücretler büyük sorun. Talipliler ya bonservis ödemeye yanaşmıyor ya da oyuncunun ücretinin de bir kısmını Fenerbahçe'nin karşılamasını istiyor. Son örnek Zajc. Genoa oyuncuyu istedi ancak bonservis bedelinde indirim yapılmasını talep etti. Yönetim en az hasarla bu operasyonu tamamlamayı hedefliyor. Zira yeni transfer için 'un da dediği gibi önce elden oyuncu çıkarılması gerekiyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Favre'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! Favre'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!
Süper Lig devleri peşinde! Menajeri... Süper Lig devleri peşinde! Menajeri...
Pelkas'a bir talip daha! Pelkas'a bir talip daha!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör