11 Haziran 2021, Cuma
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Fenerbahçe'de hep aynı dert!
Ali Koç, transfer için önce fazlalıkları göndermeleri gerektiğini söyledi. Ancak zamanında yüksek kontratla alınan isimlerin gitmesi kolay değil.
Sarı-lacivertli takımda gözden çıkarılan oyuncularla bir takım kurulabiliyor. Fotomaç'ın haberine göre; savunmadan Tisserand, Lemos ve Zanka, orta sahadan Zajc, Perotti ile Dirar, hücum hattından ise Samatta, Frey ve Ademi yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Luiz Gustavo ile Sosa da bu ekibe dahil olabilir. Oyuncuların menajerlerine kulüp bulması söylendi. Bazı teklifler de var. Ancak Fenerbahçe'de aldıkları yüksek ücretler büyük sorun. Talipliler ya bonservis ödemeye yanaşmıyor ya da oyuncunun ücretinin de bir kısmını Fenerbahçe'nin karşılamasını istiyor. Son örnek Zajc. Genoa oyuncuyu istedi ancak bonservis bedelinde indirim yapılmasını talep etti. Yönetim en az hasarla bu operasyonu tamamlamayı hedefliyor. Zira yeni transfer için Ali Koç'un da dediği gibi önce elden oyuncu çıkarılması gerekiyor.
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