Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sağ bek Buta'nın peşinde! Beşiktaş ve Galatasaray...
Son dakika transfer haberi: 2021-2022 sezonunda güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertliler sağ bek konusunda Gökhan Gönül'ün sürekli sakatlanması ve Nazım Sangare'nin devamlılığının olmaması nedeniyle Aurelio Buta listenin 1 numarasına yazıldı. İşte transferdeki son detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe yönetimi bir yandan teknik direktör ararken bir yandan da transfer için çalışıyor. 36 yaşına gelen ve sık sık sakatlanan Gökhan Gönül'ün +1 yıllık opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen sarı-lacivertliler, sağ bekte sadece Nazım Sangare'nin kalması nedeniyle harekete geçti ve hedefini belirledi: Aurelio Buta...
Sabah'ın haberine göre 24 yaşındaki Buta geçen sezon Belçika liginde 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı. Çok süratli ve iyi dribling yapabilen bir futbolcu olan Buta defansta da kesicilik görevinde başarısıyla dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta çok iyi bir sezon geçiren Rosier ile benzerlikleri olan oyuncu, Antwerp formasıyla toplam 107 maçta 16 asist yapıp, 3 de gol attı
Belçika'da Royal Antwerp'te forma giyen 24 yaşındaki Portekizli oyuncuyla Galatasaray ile Rosier'in gitme ihtimaline karşı Beşiktaş da ilgileniyor. Ancak elini çabuk tutan Fenerbahçe, yıldız futbolcunun menajeriyle anlaşmaya vardı. Antwerp ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Buta'nın transferinin teknik direktörün belli olmasından sonra resmen açıklanması bekleniyor.
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