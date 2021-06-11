11 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sağ bek Buta'nın peşinde! Beşiktaş ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberi: 2021-2022 sezonunda güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertliler sağ bek konusunda Gökhan Gönül'ün sürekli sakatlanması ve Nazım Sangare'nin devamlılığının olmaması nedeniyle Aurelio Buta listenin 1 numarasına yazıldı. İşte transferdeki son detaylar... (FB spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sağ bek Buta'nın peşinde! Beşiktaş ve Galatasaray...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.06.2021

yönetimi bir yandan teknik direktör ararken bir yandan da transfer için çalışıyor. 36 yaşına gelen ve sık sık sakatlanan 'ün +1 yıllık opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen sarı-lacivertliler, sağ bekte sadece 'nin kalması nedeniyle harekete geçti ve hedefini belirledi: ...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sağ bek Buta'nın peşinde! Beşiktaş ve Galatasaray...

Sabah'ın haberine göre 24 yaşındaki Buta geçen sezon Belçika liginde 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı. Çok süratli ve iyi dribling yapabilen bir futbolcu olan Buta defansta da kesicilik görevinde başarısıyla dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta çok iyi bir sezon geçiren Rosier ile benzerlikleri olan oyuncu, Antwerp formasıyla toplam 107 maçta 16 asist yapıp, 3 de gol attı

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sağ bek Buta'nın peşinde! Beşiktaş ve Galatasaray...

Belçika'da Royal Antwerp'te forma giyen 24 yaşındaki Portekizli oyuncuyla Galatasaray ile Rosier'in gitme ihtimaline karşı Beşiktaş da ilgileniyor. Ancak elini çabuk tutan , yıldız futbolcunun menajeriyle anlaşmaya vardı. Antwerp ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Buta'nın transferinin teknik direktörün belli olmasından sonra resmen açıklanması bekleniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Favre'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt! Favre'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt!
Pelkas'a bir talip daha! Pelkas'a bir talip daha!
F.Bahçe'den Yusuf Barasi'ye kanca! F.Bahçe'den Yusuf Barasi'ye kanca!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör