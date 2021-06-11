11 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla hareket edecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Ancak yönetim deneyimli ve gelecek vadeden isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane gündemdeki isimler arasında yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan 'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

STEVEN CAULKER

Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anıldı. İngiliz futbolcunun menajerlik şirketi değişti. Sarı lacivertlilerin sık sık çalıştığı bir şirketle anlaşan Caulker'ın bu hamlesi Fenerbahçe iddialarını güçlendirdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

KAAN AYHAN

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'nin en önem verdiği pozisyonlardan birisi stoper. Bu bağlamda Fenerbahçe, 'nin yanına iyi bir savunmacı almak istiyor. listede üst sıralarda yer alıyor. 'de için oyanayacak olan Kaan Ayhan'ın menajeri ile temaslar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

KENAN KARAMAN

Beşiktaş ve Galatasaray gibi Fenerbahçe'de Kenan Karaman için devrede. Sözleşmesi sona eren milli futbolcu serbest kaldı. Kenan Karaman'ın menajeri ile görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

YUSUF BARASI

Fenerbahçe, Hollanda'nın AZ takımında forma giyen ile ilgileniyor. Genç futbolcu bu sezon AZ U-21 takımında 19 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

ANDRE AYEW

Forvet ve kanatlara öncelik veren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen , yeniden dönebilir. Celtic de yıldız futbolcuyla ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Fenerbahçe'de 'ın dışında Arsenal forması giyen Sead Kolasinac da gündemde. Arsenal'de oynadığı dönemde Mesut Özil ile çok yakın olan Kolasinac'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

DAVID LUIZ

Ara transfer döneminde Attila Szalai'yi transfer eden sarı lacivertliler Macar futbolcunun yanına tecrübeli bir defans oyuncusu transfer etmek istiyor. ve Kolasinac gibi 'de listede yer alıyor. Ülkesine dönmesi gündeme gelen David Luiz için, Mesut Özil aracı olacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE

Adı Galatasaray ile anılan , Fenerbahçe'ye önerildi. Tunus'un Esperance takımında forma giyen Romdhane'nin menajeri, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili Fenerbahçe'ye öneride bulundu.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

AURELIO BUTA

Beşiktaş ve Galatasaray Belçika'nın Antwerp takımında forma giyen Aurelio Buta ile ilgileniyor. Fenerbahçe'den transfer çalımı geldi ve sarı lacivertliler futbolcunun menajeriyle anlaşmaya vardı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

OUSSAMA TANNANE

Oussama Tannane, Fenerbahçe ile görüşmeleri tamamlamak İstanbul'a geldi. Futbolcunun kısa zaman içerisinde açıklanması bekleniyor.

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