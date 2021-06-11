Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi! Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla hareket edecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Ancak yönetim deneyimli ve gelecek vadeden isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Aurélio Buta, Yusuf Barasi, Mohamed Ali Ben Romdhane gündemdeki isimler arasında yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar... (FB haberleri)

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

STEVEN CAULKER Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anıldı. İngiliz futbolcunun menajerlik şirketi değişti. Sarı lacivertlilerin sık sık çalıştığı bir şirketle anlaşan Caulker'ın bu hamlesi Fenerbahçe iddialarını güçlendirdi.

KAAN AYHAN Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'nin en önem verdiği pozisyonlardan birisi stoper. Bu bağlamda Fenerbahçe, Atilla Szalai'nin yanına iyi bir savunmacı almak istiyor. Kaan Ayhan listede üst sıralarda yer alıyor. EURO 2020'de A Milli Takım için oyanayacak olan Kaan Ayhan'ın menajeri ile temaslar sürüyor.

KENAN KARAMAN Beşiktaş ve Galatasaray gibi Fenerbahçe'de Kenan Karaman için devrede. Sözleşmesi sona eren milli futbolcu serbest kaldı. Kenan Karaman'ın menajeri ile görüşmeler devam ediyor.

YUSUF BARASI Fenerbahçe, Hollanda'nın AZ takımında forma giyen Yusuf Barasi ile ilgileniyor. Genç futbolcu bu sezon AZ U-21 takımında 19 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

ANDRE AYEW Forvet ve kanatlara öncelik veren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Andre Ayew, yeniden dönebilir. Celtic de yıldız futbolcuyla ilgileniyor.

SEAD KOLASINAC Fenerbahçe'de Kaan Ayhan'ın dışında Arsenal forması giyen Sead Kolasinac da gündemde. Arsenal'de oynadığı dönemde Mesut Özil ile çok yakın olan Kolasinac'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

DAVID LUIZ Ara transfer döneminde Attila Szalai'yi transfer eden sarı lacivertliler Macar futbolcunun yanına tecrübeli bir defans oyuncusu transfer etmek istiyor. Kaan Ayhan ve Kolasinac gibi David Luiz'de listede yer alıyor. Ülkesine dönmesi gündeme gelen David Luiz için, Mesut Özil aracı olacak.

MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE Adı Galatasaray ile anılan Mohamed Ali Ben Romdhane, Fenerbahçe'ye önerildi. Tunus'un Esperance takımında forma giyen Romdhane'nin menajeri, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili Fenerbahçe'ye öneride bulundu.