07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Sevilla'dan ayrılan Aleix Vidal'in peşinde! Resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerin planı yeni teknik direktöre hazır bir kadro sunmak. Kanarya, başkan Ali Koç'un ipucu verdiği fırsat transferini İspanya La Liga'da buldu. Gelecek sezon Gökhan Gönül ile yola devam edilmesi beklenmiyorken Fenerbahçe, bir dönem Barcelona'da da forma giymiş ve son olarak Sevilla ile yollarını ayıran yıldız sağ bek için ilk resmi teklifi iletti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Sevilla'dan ayrılan Aleix Vidal'in peşinde! Resmi teklif yapıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan savunmanın sağı için ilk resmi girişimini yaptı. Başkan 'un hafta içinde yaptığı medya toplantısında fırsat transferi için işaret ettiği mevkilerden birisi olan sağ bek için rota 'ya çevrildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Sevilla'dan ayrılan Aleix Vidal'in peşinde! Resmi teklif yapıldı

Takvim'in haberine göre, 'dan bonservisini alan İspanyol oyuncu 'e 3 yıllık teklif yaptı. 31 yaşındaki oyuncu düşünmek için süre istedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Sevilla'dan ayrılan Aleix Vidal'in peşinde! Resmi teklif yapıldı

ÇİN'DEN DE TEKLİFLER GELDİ

, 'nin teklifini düşünürken Sarı-Lacivertli kurmaylar da İspanyol futbolcunun menajerini yakın markaja almış durumda.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Sevilla'dan ayrılan Aleix Vidal'in peşinde! Resmi teklif yapıldı

Vidal'e F.Bahçe dışında 'den tekliflerin olduğu ifade ediliyor. İspanyol sağ bekin ismi bir ara ile de anılmış ancak seçim süreci nedeniyle ciddi bir adım atılamamıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Sevilla'dan ayrılan Aleix Vidal'in peşinde! Resmi teklif yapıldı

3 SEZON BARCELONA'DA OYNADI

ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına karşın bonservisini eline alan , sağ bek dışında orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. 1.77 boyunda olan Vidal, 1 kez Milli Takım formasını sırtına geçirdi. Vidal, 2015 ile 2018 yılları arasında forması giymişti. Güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.

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