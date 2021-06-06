Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Sevilla'dan ayrılan Aleix Vidal'in peşinde! Resmi teklif yapıldı
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerin planı yeni teknik direktöre hazır bir kadro sunmak. Kanarya, başkan Ali Koç'un ipucu verdiği fırsat transferini İspanya La Liga'da buldu. Gelecek sezon Gökhan Gönül ile yola devam edilmesi beklenmiyorken Fenerbahçe, bir dönem Barcelona'da da forma giymiş ve son olarak Sevilla ile yollarını ayıran yıldız sağ bek için ilk resmi teklifi iletti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe savunmanın sağı için ilk resmi girişimini yaptı. Başkan Ali Koç'un hafta içinde yaptığı medya toplantısında fırsat transferi için işaret ettiği mevkilerden birisi olan sağ bek için rota İspanya'ya çevrildi.
Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe Sevilla'dan bonservisini alan İspanyol oyuncu Aleix Vidal'e 3 yıllık teklif yaptı. 31 yaşındaki oyuncu düşünmek için süre istedi.
ÇİN'DEN DE TEKLİFLER GELDİ
Aleix Vidal, Fenerbahçe'nin teklifini düşünürken Sarı-Lacivertli kurmaylar da İspanyol futbolcunun menajerini yakın markaja almış durumda.
Vidal'e F.Bahçe dışında Çin'den tekliflerin olduğu ifade ediliyor. İspanyol sağ bekin ismi bir ara Galatasaray ile de anılmış ancak seçim süreci nedeniyle ciddi bir adım atılamamıştı.
3 SEZON BARCELONA'DA OYNADI
Sevilla ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına karşın bonservisini eline alan Aleix Vidal, sağ bek dışında orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. 1.77 boyunda olan Vidal, 1 kez İspanya Milli Takım formasını sırtına geçirdi. Vidal, 2015 ile 2018 yılları arasında Barcelona forması giymişti. Güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.
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