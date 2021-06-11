Kiralık sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye geri dönen Mathias Zanka Jorgensen'e, İngiltere'den talip çıktı. Sarı lacivertliler kadroda düşünmediği 31 yaşındaki futbolcunun satışına sıcak bakıyor. İşte transfere dair detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

2019-20 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Danimarkalı oyuncu sadece 6 ay sarı lacivertli formayı giymişti. Önce Düsseldorf'a, geçen sezon ise Kopenhag'a kiralanan Zanka, yine kadroda düşünülmüyor. EURO 2020 için Danimarka Milli Takımı'nda bulunan 31 yaşındaki savunmacıya Preston talip oldu.

Fanatik'in haberine göre, İngiltere Championship'te mücadele eden Lacivert-Beyazlılar'ın Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Tecrübeli stoper için Kopenhag'ın da devrede olduğu ve bu iki takımın transfer döneminde Zanka için rekabet edecekleri öne sürüldü.

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