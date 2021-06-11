11 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Zanka'ya Ada'dan talip çıktı! Transfer teklifi...

Zanka'ya Ada'dan talip çıktı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.06.2021

Kiralık sözleşmesi sona eren ve 'ye geri dönen 'e, 'den talip çıktı. Sarı lacivertliler kadroda düşünmediği 31 yaşındaki futbolcunun satışına sıcak bakıyor. İşte transfere dair detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

-20 sezonunun başında 'ye transfer olan Danimarkalı oyuncu sadece 6 ay sarı lacivertli formayı giymişti. Önce 'a, geçen sezon ise 'a kiralanan Zanka, yine kadroda düşünülmüyor. için 'nda bulunan 31 yaşındaki savunmacıya talip oldu.

Fanatik'in haberine göre, Championship'te mücadele eden Lacivert-Beyazlılar'ın Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Tecrübeli stoper için Kopenhag'ın da devrede olduğu ve bu iki takımın transfer döneminde Zanka için rekabet edecekleri öne sürüldü.

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