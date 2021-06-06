Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Berke Özer için teklifini yapan Atletico Madrid'e yanıt! İşte o rakam...
Belçika ekiplerinden Westerlo ile kiralık sözleşmesi sona eren Berke Özer, Fenerbahçe'ye geri döndü. Belçika'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ümit Milli Takım'ın kalecisine, Avrupa'nın devlerinden Atletico Madrid talip olmuştu. Sarı lacivertliler, teklifini ileten İspanyol kulübüne yanıt verdi. İşte Kanarya'nın istediği rakam... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un medya toplantısında futbolcu satışından Altay Bayındır, Ozan Tufan, Attila Szalai dışında yaklaşık 15 milyon Euro'luk satış yapacaklarını belirterek bir oyuncularına 6 milyon Euro'luk teklif geldiğini açıklamıştı. 6 milyon Euro önerilen oyuncunun kaleci Berke Özer olduğu, teklifi yapan kulübün de İspanya Ligi şampiyonu Atletico Madrid olduğu öğrenildi.
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi 8.5 milyon Euro, bir sonraki satıştan da yüzde 15 pay istedi. Fenerbahçe, Berke Özer'i önceki sezon Altınordu'dan transfer etmişti. Sarı-Lacivertli kulüp ile A. Madrid'in Berke'nin transferi için görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında.
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