07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Berke Özer için teklifini yapan Atletico Madrid'e yanıt! İşte o rakam...

A. Madrid'e Berke yanıtı! F.Bahçe'den karşı teklif
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

ekiplerinden ile kiralık sözleşmesi sona eren Berke Özer, Fenerbahçe'ye geri döndü. Belçika'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 'ın kalecisine, 'nın devlerinden Atletico Madrid talip olmuştu. Sarı lacivertliler, teklifini ileten kulübüne yanıt verdi. İşte Kanarya'nın istediği rakam... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe Başkanı 'un medya toplantısında futbolcu satışından Altay Bayındır, Ozan Tufan, Attila Szalai dışında yaklaşık 15 milyon Euro'luk satış yapacaklarını belirterek bir oyuncularına 6 milyon Euro'luk teklif geldiğini açıklamıştı. 6 milyon Euro önerilen oyuncunun kaleci Berke Özer olduğu, teklifi yapan kulübün de şampiyonu Atletico Madrid olduğu öğrenildi.

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Takvim'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi 8.5 milyon Euro, bir sonraki satıştan da yüzde 15 pay istedi. Fenerbahçe, Berke Özer'i önceki sezon 'dan transfer etmişti. Sarı-Lacivertli kulüp ile A. Madrid'in Berke'nin transferi için görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında.

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