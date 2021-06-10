Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Andre Ayew...
Sezonu 3. sırada bitiren ve gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'nin, bir dönem kiralık olarak forma giyen Andre Ayew için harekete geçtiği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yeni sezon öncesi teknik direktör adaylarıyla görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da kadrosuna yapacağı takviyeler için temaslarına devam ediyor.
Önceliği forvet ve kanat transferine veren sarı-lacivertliler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin, Swansea City ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Andre Ayew'i gündemine aldığı kaydedildi.
Kanarya'nın lsitesine aldığı Ganalı yıldız için İskoç ekibi Celtic'in de devrede olduğu ifade edildi.
31 yaşındaki Ayew, Championship'te sezonu 16 gol ve 4 asistlik parlak bir peformansla kapattı.
2018-2019 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten Ayew, 38 resmi maçta 5 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.
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