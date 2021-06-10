10 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Andre Ayew...

Sezonu 3. sırada bitiren ve gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'nin, bir dönem kiralık olarak forma giyen Andre Ayew için harekete geçtiği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Andre Ayew...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Yeni sezon öncesi teknik direktör adaylarıyla görüşmelerini sürdüren , bir yandan da kadrosuna yapacağı takviyeler için temaslarına devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Andre Ayew...

Önceliği forvet ve kanat transferine veren sarı-lacivertliler için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Andre Ayew...

Fotomaç'ın haberine göre; 'nin, Swansea City ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu 'i gündemine aldığı kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Andre Ayew...

Kanarya'nın lsitesine aldığı Ganalı yıldız için İskoç ekibi Celtic'in de devrede olduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Andre Ayew...

31 yaşındaki , Championship'te sezonu 16 gol ve 4 asistlik parlak bir peformansla kapattı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Andre Ayew...

2018-2019 sezonunda formasını terleten , 38 resmi maçta 5 gol atıp, 2 de asist yapmıştı.

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