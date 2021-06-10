Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos piyangosu! İlk teklif sunuldu
Süper Lig ekipleri, yeni yabancı kuralının açıklanmasıyla birlikte toplam 14 yabancıyla sözleşme imzalayabilecek. Kiralıkların takıma dönmesiyle birlikte 18 yabancı oyuncu kadrosunda bulunduran Fenerbahçe'ye kadrosunda düşünmediği Mauricio Lemos'a ise talip çıktı ve o ekip ilk teklifini sundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, şampiyonluk hayaline ulaşamadı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Kanarya, oyunculara gelen teklifleri de değerlendirmeye başladı.
Fotomaç'ın haberine göre; Mauricio Lemos'a İspanya'dan talip çıktı. La Liga2'de mücadele eden AD Alcorcon'un Uruguaylı stoperi kiralamak istediği bildirildi.
AD Alcorcon'un Fenerbahçe'ye kiralama ücreti ödemek istemediği, sadece oyuncunun maaşını karşılamayı teklif ettiği ve yanıt beklediği ifade edildi.
Lemos için benzer bir teklif de Çaykur Rizespor'dan gelmişti.
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