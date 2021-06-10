10 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos piyangosu! İlk teklif sunuldu

Süper Lig ekipleri, yeni yabancı kuralının açıklanmasıyla birlikte toplam 14 yabancıyla sözleşme imzalayabilecek. Kiralıkların takıma dönmesiyle birlikte 18 yabancı oyuncu kadrosunda bulunduran Fenerbahçe'ye kadrosunda düşünmediği Mauricio Lemos'a ise talip çıktı ve o ekip ilk teklifini sundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos piyangosu! İlk teklif sunuldu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 Giriş Tarihi: 10.06.2021

'i 3. sırada tamamlayan , şampiyonluk hayaline ulaşamadı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos piyangosu! İlk teklif sunuldu

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos piyangosu! İlk teklif sunuldu

Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan , yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos piyangosu! İlk teklif sunuldu

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Kanarya, oyunculara gelen teklifleri de değerlendirmeye başladı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos piyangosu! İlk teklif sunuldu

Fotomaç'ın haberine göre; Mauricio Lemos'a İspanya'dan talip çıktı. La Liga2'de mücadele eden AD Alcorcon'un Uruguaylı stoperi kiralamak istediği bildirildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos piyangosu! İlk teklif sunuldu

AD Alcorcon'un 'ye kiralama ücreti ödemek istemediği, sadece oyuncunun maaşını karşılamayı teklif ettiği ve yanıt beklediği ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Mauricio Lemos piyangosu! İlk teklif sunuldu

Lemos için benzer bir teklif de 'dan gelmişti.

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