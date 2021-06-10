10 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Rafael Benitez Everton'a gidiyor!

F.Bahçe'yi üzen haber! Benitez'in yeni adresi...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 Giriş Tarihi: 10.06.2021

'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Rafael Benitez ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 61 yaşındaki teknik adamın ile anlaşmak üzere olduğu kaydedildi. İşte medyasında yer alan haberin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

basınında yer alan habere göre, deneyimli teknik adam 'ın başına geçmek üzere.

Nuno Espirito Santo ile görüşmelerde ilerleme sağlayamayan Everton kulübünün sahibi , Rafa Benitez'de karar kıldı.

Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'e gitmesinin ardından gözlerin yeni hocaya çevrildiği Everton'da takımın başına Benitez'in getirileceği belirtildi.

Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid ve Newcastle United gibi takımları çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Dalian Pro'da görev aldı.

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