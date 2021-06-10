Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Rafael Benitez Everton'a gidiyor!
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Rafael Benitez ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 61 yaşındaki teknik adamın Everton ile anlaşmak üzere olduğu kaydedildi. İşte İngiliz medyasında yer alan haberin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
İngiliz basınında yer alan habere göre, deneyimli teknik adam Rafa Benitez Everton'ın başına geçmek üzere.
Nuno Espirito Santo ile görüşmelerde ilerleme sağlayamayan Everton kulübünün sahibi Farhad Moshiri, Rafa Benitez'de karar kıldı.
Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'e gitmesinin ardından gözlerin yeni hocaya çevrildiği Everton'da takımın başına Benitez'in getirileceği belirtildi.
Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid ve Newcastle United gibi takımları çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Dalian Pro'da görev aldı.
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