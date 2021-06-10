Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Zanka’ya 2 talip daha!

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Mathias Zanka'ya Kopenhang'ın haricinde Championship'ten Preston ve Birmingham City'nin de teklif yaptığı bildirildi.

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Mathias Zanka'ya Kopenhang'ın haricinde Championship'ten Preston ve Birmingham City'nin de teklif yaptığı bildirildi. Fotomaç'ın haberine göre; Kopenhag'ın son maçlardaki yüksek performansı sonrası Zanka'yı kadrosunda tutmaya karar verdiği belirtiliyor. Danimarkalı stoperin durumu, yeni hoca belli olunca netleşecek.

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