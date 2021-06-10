10 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Zanka’ya 2 talip daha!

Zanka’ya 2 talip daha!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Mathias Zanka'ya Kopenhang'ın haricinde 'ten Preston ve 'nin de teklif yaptığı bildirildi.

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Mathias Zanka'ya Kopenhang'ın haricinde 'ten Preston ve 'nin de teklif yaptığı bildirildi. Fotomaç'ın haberine göre; 'ın son maçlardaki yüksek performansı sonrası Zanka'yı kadrosunda tutmaya karar verdiği belirtiliyor. Danimarkalı stoperin durumu, yeni hoca belli olunca netleşecek.

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