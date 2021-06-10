Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de favori Abel Ferreira! Diğer adaylar ise...
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken, listede yer alan Paulo Fonseca Tottenham ile anlaştı. Bu gelişmeyle birlikte sarı lacivertliler, diğer adaylara yöneldi. Aday listesinde yer alan Portekizli teknik adam Abel Ferreira'nın favori duruma geldiği kaydedildi. Ferreira'nın yanı sıra, Domenico Tedesco, Paulo Sousa ve Luis Castro gibi isimler de listede bulunuyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. Sarı-lacivertilerde Abel Ferreira favori duruma yükseldi. Yöneticiler, teklifte bulundukları Paulo Fonseca'nın Totttenham ile anlaşması üzerine diğer alternatiflere yöneldi. Palmeiras'la Copa America'yı kazanan Ferreira ön plana çıktı.
PLASE TEDESCO
Fotomaç'ın haberine göre, Abel Ferreira'nın favori olduğu listedeki diğer adaylar ise Tedesco, Sousa ve Castro. Alman futbolunun yeni Klopp'u, Tuchel'i Domenico Tedesco. Taktik anlamda Almanya'da bile dahi olarak görülmesi avantaj. Fenerbahçe ile bambaşka bir seviyeye çıkıp, Avrupa'nın zirvesine yükselebileceği düşünülüyor.
Sürpriz isim ise Paulo Sousa, adaylar arasında en tecrübeli isim. Abel Ferreira ile görüşmede menajeri gündeme getirdi. Son ihtimal ise Luis Castro. Diğer adayların aksine hem yaşlı, hem de kariyerli değil. Ancak Shakhtar Donetsk ile yaptıkları da hayli dikkat çekici.
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