10 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de favori Abel Ferreira! Diğer adaylar ise...

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken, listede yer alan Paulo Fonseca Tottenham ile anlaştı. Bu gelişmeyle birlikte sarı lacivertliler, diğer adaylara yöneldi. Aday listesinde yer alan Portekizli teknik adam Abel Ferreira'nın favori duruma geldiği kaydedildi. Ferreira'nın yanı sıra, Domenico Tedesco, Paulo Sousa ve Luis Castro gibi isimler de listede bulunuyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de favori Abel Ferreira! Diğer adaylar ise...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. Sarı-lacivertilerde favori duruma yükseldi. Yöneticiler, teklifte bulundukları 'nın ile anlaşması üzerine diğer alternatiflere yöneldi. 'la 'yı kazanan Ferreira ön plana çıktı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de favori Abel Ferreira! Diğer adaylar ise...

Sarı-lacivertlilerin gözdesi olan Portekizli hoca, ve 'ta iyi işler yaptı. 'ta zirveye çıktı. Yeniden 'ya dönmek isteyen Ferreira, yüksek maaşlar talep etmiyor ve gittiği takımlarda büyük transferlere gerek görmedi. Eldeki oyuncu kadrosuyla en iyisini yapmaya çalışıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de favori Abel Ferreira! Diğer adaylar ise...

PLASE TEDESCO

Fotomaç'ın haberine göre, Abel Ferreira'nın favori olduğu listedeki diğer adaylar ise Tedesco, ve Castro. Alman futbolunun yeni Klopp'u, Tuchel'i . Taktik anlamda 'da bile dahi olarak görülmesi avantaj. Fenerbahçe ile bambaşka bir seviyeye çıkıp, 'nın zirvesine yükselebileceği düşünülüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de favori Abel Ferreira! Diğer adaylar ise...

Sürpriz isim ise , adaylar arasında en tecrübeli isim. ile görüşmede menajeri gündeme getirdi. Son ihtimal ise . Diğer adayların aksine hem yaşlı, hem de kariyerli değil. Ancak Shakhtar Donetsk ile yaptıkları da hayli dikkat çekici.

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