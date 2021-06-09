09 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Lucas Biglia kararı! Bonservisi...

F.Bahçe'den Biglia kararı! Bonservisi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

Son dakika transfer haberi: Gelecek sezon mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen 'de bir süredir gündemde olan 'ün Arjantinli futbolcusu Biglia hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeler... ( haberleri)

Teknik adam belirsizliği devam eden 'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Sarı lacivertli ekibin, forması giyen transferi konusunda karar değiştirdiği ortaya çıktı. Fenerbahçe, her ne kadar performansı iyi olsa da hem yaşı ve hem de bonservis talebi nedeniyle deneyimli oyuncunun transferinden vazgeçti.

SÜLEYMAN HURMA NE DEMİŞTİ?

Adı Fenerbahçe ile anılan Lucas Biglia hakkında konuşan Fatih Karagümrük Başkanı , "Fenerbahçe ve ile konuştuk ama çok istiyoruz, verir misin diye bir şey olmadı. Trabzonspor'da da sayın başkan ile görüştük, bir dönüşleri olacaktı, olmadı. Fenerbahçe de sordu." demişti.

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