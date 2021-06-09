Son dakika transfer haberi: Gelecek sezon mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Fatih Karagümrük'ün Arjantinli futbolcusu Biglia hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanan son gelişmeler... (FB spor haberleri)

Teknik adam belirsizliği devam eden Fenerbahçe 'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.Sarı lacivertli ekibin, Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia transferi konusunda karar değiştirdiği ortaya çıktı. Fenerbahçe, her ne kadar performansı iyi olsa da hem yaşı ve hem de bonservis talebi nedeniyle deneyimli oyuncunun transferinden vazgeçti.

SÜLEYMAN HURMA NE DEMİŞTİ?

Adı Fenerbahçe ile anılan Lucas Biglia hakkında konuşan Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, "Fenerbahçe ve Trabzonspor ile konuştuk ama çok istiyoruz, verir misin diye bir şey olmadı. Trabzonspor'da da sayın başkan ile görüştük, bir dönüşleri olacaktı, olmadı. Fenerbahçe de sordu." demişti.





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