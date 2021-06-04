Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Martin Braithwaite, David Luiz, Kaan Ayhan ve Van Aanholt... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme yeni yıldız isimler geldi. Sarı lacivertli ekip mutlak şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başlayacak. Fenerbahçe'de son olarak gündeme gelen isimler arasında Martin Braithwaite, David Luiz, Kaan Ayhan ve Van Aanholt gibi isimler yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
KAAN AYHAN
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan, Süper Lig devlerinin listesinde ilk sırada yer alıyor. Stoper, sağ bek ve ön libero olarak oynayabilen Kaan Ayhan için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede.
EDIN VISCA
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon transfer edilen kanat futbolcularından beklenen verim alınamadı. Fenerbahçe, Başakşehir'in sembol futbolcularından Edin Visca'yı kadroya katmak istiyor. Oyuncu ve kulübü ile görüşmeler devam ediyor.
CENGİZ ÜNDER
Kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Cengiz Ünder yeniden gündeme geldi. Roma'dan Leicester City'e kiralanan ancak yeterli forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i takıma katmak için çalışmalar başladı.
WAHID FAGHIR
Geleceğe yatırım için yeni genç yetenekleri de listesinde tutan Fenerbahçe, Danimarka ekibi Vejle'de oynayan ve 'Yeni Zlatan Ibrahimovic' görülen Wahid Faghir'i kadrosuna katmak istiyor. 17 yaşındaki Wahid'in sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.
DAVID LUIZ
Sarı lacivertli ekip, Atilla Szalai'nin yanına tecrübeli bir stoper transfer etmek istiyor. Arsenal'de forma giyen David Luiz, sarı lacivertli ekibin radarına girdi.
MARTIN BRAITHWAITE
Fenerbahçe'nin İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Danimarkalı forvet Martin Braithwaite'ı gündemine aldı. Katalan ekibiyle ilk temaslar kuruldu.
VAN AANHOLT
Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Van Aanholt, Fenerbahçe'nin de listesine giriş yaptı. Sarı lacivertliler, Hollandalı yıldızın menajeri aracılığıyla ilk teklifini sundu
MARCELO
2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Marcelo, Alaba'nın gelişi ve Zidane'ın ayrılışıyla transfer döneminin en çok istenen isimleri arasında yer alıyor. Ayrılmasına yüksek olasılık verilen Marcelo'nun güçlü taliplerinden biri de Fenerbahçe oldu.
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