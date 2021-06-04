04 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Martin Braithwaite, David Luiz, Kaan Ayhan ve Van Aanholt... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme yeni yıldız isimler geldi. Sarı lacivertli ekip mutlak şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başlayacak. Fenerbahçe'de son olarak gündeme gelen isimler arasında Martin Braithwaite, David Luiz, Kaan Ayhan ve Van Aanholt gibi isimler yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Martin Braithwaite, David Luiz, Kaan Ayhan ve Van Aanholt... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 Giriş Tarihi: 04.06.2021

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Martin Braithwaite, David Luiz, Kaan Ayhan ve Van Aanholt... | FB haberleri

KAAN AYHAN

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen , Süper Lig devlerinin listesinde ilk sırada yer alıyor. Stoper, sağ bek ve ön libero olarak oynayabilen Kaan Ayhan için Fenerbahçe ve Galatasaray devrede.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Martin Braithwaite, David Luiz, Kaan Ayhan ve Van Aanholt... | FB haberleri

EDIN VISCA

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon transfer edilen kanat futbolcularından beklenen verim alınamadı. Fenerbahçe, Başakşehir'in sembol futbolcularından 'yı kadroya katmak istiyor. Oyuncu ve kulübü ile görüşmeler devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Martin Braithwaite, David Luiz, Kaan Ayhan ve Van Aanholt... | FB haberleri

CENGİZ ÜNDER

Kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Cengiz Ünder yeniden gündeme geldi. Roma'dan Leicester City'e kiralanan ancak yeterli forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i takıma katmak için çalışmalar başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Martin Braithwaite, David Luiz, Kaan Ayhan ve Van Aanholt... | FB haberleri

WAHID FAGHIR

Geleceğe yatırım için yeni genç yetenekleri de listesinde tutan Fenerbahçe, Danimarka ekibi Vejle'de oynayan ve 'Yeni Zlatan Ibrahimovic' görülen 'i kadrosuna katmak istiyor. 17 yaşındaki Wahid'in sözleşmesi 2022 yılında sona erecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Martin Braithwaite, David Luiz, Kaan Ayhan ve Van Aanholt... | FB haberleri

DAVID LUIZ

Sarı lacivertli ekip, Atilla Szalai'nin yanına tecrübeli bir stoper transfer etmek istiyor. Arsenal'de forma giyen , sarı lacivertli ekibin radarına girdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Martin Braithwaite, David Luiz, Kaan Ayhan ve Van Aanholt... | FB haberleri

MARTIN BRAITHWAITE

Fenerbahçe'nin İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Danimarkalı forvet 'ı gündemine aldı. Katalan ekibiyle ilk temaslar kuruldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Martin Braithwaite, David Luiz, Kaan Ayhan ve Van Aanholt... | FB haberleri

VAN AANHOLT

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan , Fenerbahçe'nin de listesine giriş yaptı. Sarı lacivertliler, Hollandalı yıldızın menajeri aracılığıyla ilk teklifini sundu

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Martin Braithwaite, David Luiz, Kaan Ayhan ve Van Aanholt... | FB haberleri

MARCELO

2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Marcelo, Alaba'nın gelişi ve Zidane'ın ayrılışıyla transfer döneminin en çok istenen isimleri arasında yer alıyor. Ayrılmasına yüksek olasılık verilen Marcelo'nun güçlü taliplerinden biri de Fenerbahçe oldu.

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