Son dakika Fenerbahçe haberleri: Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerden olan Paulo Fonseca'dan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, Portekizli çalıştırıcının Tottenham ile anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu. (FB spor haberi)

Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Paulo Fonseca'nın İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Paulo Fonseca, Tottenham'ın yeni teknik direktörü olmaya hazır" ifadesini kullandı.





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