10 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye kötü haber! Paulo Fonseca'nın yeni takımını duyurdu

F.Bahçe'ye kötü haber! Yeni takımı belli oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.06.2021

Son dakika haberleri: Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerden olan Fonseca'dan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Ünlü gazeteci , Portekizli çalıştırıcının ile anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu. ( haberi)

ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren 'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Fonseca'nın ekibi ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Ünlü gazeteci , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Paulo Fonseca, Tottenham'ın yeni teknik direktörü olmaya hazır" ifadesini kullandı.


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