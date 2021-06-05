SAMPDORIA'DAN GEÇEN YIL ALDI

Fotomaç'ın haberine göre, Kownacki'nin EURO 2020'den sonra Sousa'yla beraber Fenerbahçe macerasına başlama ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. Düsseldorf'un geçen yıl ara transferde 6.7 milyon euro'ya Sampodria'dan aldığı Kownacki'yi satmak istemediği ancak Bundesliga 1'e çıkamadığı için Polonyalı golcüyü kaybetmek üzere olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin 3 milyon euro'luk ilk teklifinin yeterli bulunmadığı ancak Kownacki'nin ayrılmak istediği ileri sürüldü.