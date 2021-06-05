Son dakika transfer haberi: Paulo Sousa Fenerbahçe'ye forvet Kownacki ile birlikte geliyor!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Portekizli hoca Paulo Sousa ön plana çıktı. 50 yaşındaki teknik adamın, sarı lacivertlilerin teklifini kabul etmesi halinde Polonya Milli Takımı'nın yıldızını Kanarya'ya getireceği iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe'de Paulo Sousa bir adım öne çıktı. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbignew Boniek'in Sousa'ya teklif olduğunu doğrulamasının ardından yeni iddialar ortaya atıldı. 50 yaşındaki Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe'ye Polonya Milli Takımı'ndan öğrencisi David Kownacki ile beraber gideceği ileri sürüldü. 24 yaşındaki forvet, Kenan Karaman'la beraber Düsseldorf'ta forma giyiyor.
SAMPDORIA'DAN GEÇEN YIL ALDI
Fotomaç'ın haberine göre, Kownacki'nin EURO 2020'den sonra Sousa'yla beraber Fenerbahçe macerasına başlama ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. Düsseldorf'un geçen yıl ara transferde 6.7 milyon euro'ya Sampodria'dan aldığı Kownacki'yi satmak istemediği ancak Bundesliga 1'e çıkamadığı için Polonyalı golcüyü kaybetmek üzere olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin 3 milyon euro'luk ilk teklifinin yeterli bulunmadığı ancak Kownacki'nin ayrılmak istediği ileri sürüldü.
Bundesliga 2'de bu sezon 27 maçta 7 gol+5 asistle oynayan Kownacki, Polonya Milli Takımı'nda Lewandovski'nin yedeği. Lech Poznan (27 gol/11 asist) ve Sampdoria (10 gol/4 asist) kariyerli genç futbolcu, kanatlarda da forma giyiyor.
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