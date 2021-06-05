05 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Paulo Sousa Fenerbahçe'ye forvet Kownacki ile birlikte geliyor!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Portekizli hoca Paulo Sousa ön plana çıktı. 50 yaşındaki teknik adamın, sarı lacivertlilerin teklifini kabul etmesi halinde Polonya Milli Takımı'nın yıldızını Kanarya'ya getireceği iddia edildi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Paulo Sousa Fenerbahçe'ye forvet Kownacki ile birlikte geliyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Teknik direktör arayışını sürdüren 'de bir adım öne çıktı. Başkanı Zbignew Boniek'in Sousa'ya teklif olduğunu doğrulamasının ardından yeni iddialar ortaya atıldı. 50 yaşındaki Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe'ye 'ndan öğrencisi David Kownacki ile beraber gideceği ileri sürüldü. 24 yaşındaki forvet, 'la beraber 'ta forma giyiyor.

Son dakika transfer haberi: Paulo Sousa Fenerbahçe'ye forvet Kownacki ile birlikte geliyor!

SAMPDORIA'DAN GEÇEN YIL ALDI

Fotomaç'ın haberine göre, Kownacki'nin 'den sonra Sousa'yla beraber macerasına başlama ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. 'un geçen yıl ara transferde 6.7 milyon euro'ya 'dan aldığı Kownacki'yi satmak istemediği ancak 'e çıkamadığı için Polonyalı golcüyü kaybetmek üzere olduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin 3 milyon euro'luk ilk teklifinin yeterli bulunmadığı ancak Kownacki'nin ayrılmak istediği ileri sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Paulo Sousa Fenerbahçe'ye forvet Kownacki ile birlikte geliyor!

'de bu sezon 27 maçta 7 gol+5 asistle oynayan Kownacki, 'nda 'nin yedeği. (27 gol/11 asist) ve (10 gol/4 asist) kariyerli genç futbolcu, kanatlarda da forma giyiyor.

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