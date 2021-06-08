08 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko Devin Booker ile anlaştı! | Devin Booker kimdir?

Fenerbahçe Beko Devin Booker ile anlaştı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

'de ve 'de beklenen sonuçları alamayan , gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe Beko, forması giyen ile anlaştı. İşte detaylar... | haberleri

'de 'e 3-0 kaybeden 'da gelecek sezon çalışmaları başladı. Transferde hızlı davranan Sarı lacivertli ekip, forması giyen ile anlaştı.

DEVIN BOOKER İLE 2 YIL

Fenerbahçe Beko, gelecek sezon iyi bir kadro kurmak için ilk adımını attı ve ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

DEVIN BOOKER KİMDİR?

2.05 m boyundaki Devin Booker, bu sezon Turkish Airlines 'de 15 maça ÇIKTI. 13.1 sayı, 5.7 ribaund ve 2.1 asist istatistikleriyle oynadı. Devin Booker, EuroLeague kariyerine 2018-19 sezonunda 'le başladı.

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