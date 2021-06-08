Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Beko Devin Booker ile anlaştı! | Devin Booker kimdir?
ING Basketbol Süper Lig'de ve Euroleague'de beklenen sonuçları alamayan Fenerbahçe Beko, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe Beko, Khimki forması giyen Devin Booker ile anlaştı. İşte detaylar... | FB transfer haberleri
ING Basketbol Süper Lig'de Anadolu Efes'e 3-0 kaybeden Fenerbahçe Beko'da gelecek sezon çalışmaları başladı. Transferde hızlı davranan Sarı lacivertli ekip, Khimki forması giyen Devin Booker ile anlaştı.
DEVIN BOOKER İLE 2 YIL
Fenerbahçe Beko, gelecek sezon iyi bir kadro kurmak için ilk adımını attı ve Devin Booker ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
DEVIN BOOKER KİMDİR?
2.05 m boyundaki Devin Booker, bu sezon Turkish Airlines EuroLeague'de 15 maça ÇIKTI. 13.1 sayı, 5.7 ribaund ve 2.1 asist istatistikleriyle oynadı. Devin Booker, EuroLeague kariyerine 2018-19 sezonunda Bayern Münih'le başladı.
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