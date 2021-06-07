Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Joshua King önerisi! Menajerler haber gönderdi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir transfer önerisi geldi. Menajerler, son olarak Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen ve İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren Joshua King'i sarı-lacivertlilere önerdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye menajerler Everton'la sözleşmesi biten Joshua King'i önerdi. 29 yaşındaki oyuncu, şubat ayında geldiği Everton forması ile Premier Lig'de 137 dakika süre alırken, gol ve asist kaydedememişti.
Norveç Milli Takımı'nda 54 maçta 17 gol atan King, forvet arkası, forvet ve kanatlarda oynayabiliyor. Kariyerinde Manchester United, M'Gladbach, Blackburn Rovers, Bournemouth, Hull City formaları giyen tecrübeli ismin menajerliğini, Gustavo, Pelkas, Szalai'nin de bağlı olduğu Rogon şirketi yapıyor.
Geçtiğimiz sezon 25 maçta 3 gol+2 asistle oynayan King, Premier Lig'de toplamda 172 maça çıkıp 48 gol+15 asist üretti.
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