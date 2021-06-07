07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Joshua King önerisi! Menajerler haber gönderdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir transfer önerisi geldi. Menajerler, son olarak Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen ve İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren Joshua King'i sarı-lacivertlilere önerdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Joshua King önerisi! Menajerler haber gönderdi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.06.2021

Fotomaç'ın haberine göre; transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye menajerler 'la sözleşmesi biten Joshua King'i önerdi. 29 yaşındaki oyuncu, şubat ayında geldiği Everton forması ile 'de 137 dakika süre alırken, gol ve asist kaydedememişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Joshua King önerisi! Menajerler haber gönderdi

'nda 54 maçta 17 gol atan King, arkası, forvet ve kanatlarda oynayabiliyor. Kariyerinde , M'Gladbach, , , formaları giyen tecrübeli ismin menajerliğini, , , 'nin de bağlı olduğu şirketi yapıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Joshua King önerisi! Menajerler haber gönderdi

Geçtiğimiz sezon 25 maçta 3 gol+2 asistle oynayan King, 'de toplamda 172 maça çıkıp 48 gol+15 asist üretti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe başkan adayı Yeşilyurt'tan flaş açıklama! F.Bahçe başkan adayı Yeşilyurt'tan flaş açıklama!
Flaş teknik direktör yorumu! Başka çözümü yok Flaş teknik direktör yorumu! "Başka çözümü yok"
Gustavo'ya sürpriz talip! F.Bahçe... Gustavo'ya sürpriz talip! F.Bahçe...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör