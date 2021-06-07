Fotomaç'ın haberine göre; transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye menajerler Everton'la sözleşmesi biten Joshua King'i önerdi. 29 yaşındaki oyuncu, şubat ayında geldiği Everton forması ile Premier Lig'de 137 dakika süre alırken, gol ve asist kaydedememişti.

