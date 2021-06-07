Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Seride 2-0 önde olan lacivert-beyazlılar, müsabakayı kazanması halinde kupaya uzanacak. Eğer maçı F.Bahçe Beko kazanırsa final serisi 4. maça uzayacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde Anadolu Efes'in 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Lacivert-beyazlı takım, sahasında oynadığı ilk 2 maçı 111-71 ve 95-73 kazandı. Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes, sarı-lacivertlilere üstünlük kurması halinde seriyi 3-0 kazanacak ve Basketbol Süper Ligi'nde kupanın sahibi olacak.

İlk 2 müsabakada istediği performansı sergilemeyen Fenerbahçe Beko ise seride durumu 2-1'e getirmek için mücadele edecek. Sarı-lacivertli takımın galip gelmesi durumunda final serisinde 4. maç yine Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

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