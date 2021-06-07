07 Haziran 2021, Pazartesi

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

F.Bahçe Beko-Anadolu Efes maçına dair tüm bilgiler!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 Giriş Tarihi: 07.06.2021

ING play-off final serisi 3. maçında ile karşı karşıya gelecek. Seride 2-0 önde olan lacivert-beyazlılar, müsabakayı kazanması halinde kupaya uzanacak. Eğer maçı F.Bahçe Beko kazanırsa final serisi 4. maça uzayacak. Peki, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde 'in 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Lacivert-beyazlı takım, sahasında oynadığı ilk 2 maçı 111-71 ve 95-73 kazandı. Bu sezon 'nde şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes, sarı-lacivertlilere üstünlük kurması halinde seriyi 3-0 kazanacak ve 'nde kupanın sahibi olacak.

İlk 2 müsabakada istediği performansı sergilemeyen ise seride durumu 2-1'e getirmek için mücadele edecek. Sarı-lacivertli takımın galip gelmesi durumunda final serisinde 4. maç yine 'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

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