Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de karar verildi! Altay Bayındır ve Berke Özer...

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı file bekçisi Altay Bayındır transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli kurmaylar, İtalyan devleri Juventus, Milan ve Inter'in kadrosuna katmak istediği genç kaleci için kararını verdi. Yönetim, 20 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi durumunda Altay Bayındır'ın satışına izin verecek. Bu durumda Westerlo'daki kiralık sözleşmesi sona eren Berke Özer takımda tutulacak.

Juventus ve Milan'ın ardından İnter'in de Altay Bayındır için devreye girmesi gözleri kaleye çevirdi. Yönetim, 23 yaşındaki Altay'ı 20 milyon euro'nun üzerinde bir teklif gelmedikçe satmayı düşünmüyor. Astronomik bir teklif gelmesi halinde ise gitmesine izin çıkması bekleniyor. Fotomaç'ın haberine göre; bu takdirde kiralık gittiği Westerlo'dan dönen Berke Özer takımda tutulacak. Ayrıca tecrübeli bir yabancı kaleci alınacak.





DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ