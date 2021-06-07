Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bright Osayi Samuel Rangers'a

Fenerbahçe'de beklenen çıkışı yapamayan Bright Osayi Samuel'le Glasgow Rangers ilgileniyor. İskoç basını, daha önce Rangers yerine İstanbul'u tercih eden 23 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'de işlerin planlandığı gibi gitmediğini hatırlattı.

Fenerbahçe'de beklenen çıkışı yapamayan Bright Osayi Samuel'le Glasgow Rangers ilgileniyor. İskoç basını, daha önce Rangers yerine İstanbul'u tercih eden 23 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'de işlerin planlandığı gibi gitmediğini hatırlattı. 19 maçta forma giyen ve sadece bir gol ve bir asist yapabilen Osayi Samuel'in hücumun her yönünü oynayabilmesi nedeniyle Rangers için iyi bir tercih olabileceği ve transfer hamlesi gelebileceği kaydedildi.

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