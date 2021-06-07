07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bright Osayi Samuel Rangers'a

Osayi Samuel'e sürpriz talip!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.06.2021

Fenerbahçe'de beklenen çıkışı yapamayan Bright 'le Glasgow Rangers ilgileniyor. İskoç basını, daha önce Rangers yerine İstanbul'u tercih eden 23 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'de işlerin planlandığı gibi gitmediğini hatırlattı.

Fenerbahçe'de beklenen çıkışı yapamayan Bright 'le Glasgow Rangers ilgileniyor. İskoç basını, daha önce Rangers yerine İstanbul'u tercih eden 23 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'de işlerin planlandığı gibi gitmediğini hatırlattı. 19 maçta forma giyen ve sadece bir gol ve bir asist yapabilen Osayi Samuel'in hücumun her yönünü oynayabilmesi nedeniyle Rangers için iyi bir tercih olabileceği ve transfer hamlesi gelebileceği kaydedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Hoca Alex'ten ilk resital! Takımını bilerek 10 kişi bıraktı ve... Hoca Alex'ten ilk resital! Takımını bilerek 10 kişi bıraktı ve...
Gerilim sürüyor! Dava açıldığı açıklandı Gerilim sürüyor! Dava açıldığı açıklandı
R. Madrid'de Ramos devri sona eriyor! F.Bahçe ve G.Saray... R. Madrid'de Ramos devri sona eriyor! F.Bahçe ve G.Saray...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör