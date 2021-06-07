07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Gustavo ve Sosa çıkmazı!

F.Bahçe'de Gustavo ve Sosa çıkmazı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

Ligin 3. bitirilmesi ve takıma verdikleri katkının yetersiz bulunması nedeniyle gözden düşen Gustavo ile konusu şimdilik buzdolabında! 2.5-3 milyon euro civarında kazanan iki isimden en az birisinin gönderilmesi hedefleniyor.

Ligin 3. bitirilmesi ve takıma verdikleri katkının yetersiz bulunması nedeniyle gözden düşen Gustavo ile konusu şimdilik buzdolabında! 2.5-3 milyon euro civarında kazanan iki isimden en az birisinin gönderilmesi hedefleniyor. Ancak oyunculara aynı parayı veren bir takımın çıkması zor. Bu nedenle ayrılığın sancılı olması bekleniyor.


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