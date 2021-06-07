Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Gustavo ve Sosa çıkmazı!

Ligin 3. bitirilmesi ve takıma verdikleri katkının yetersiz bulunması nedeniyle gözden düşen Gustavo ile Sosa konusu şimdilik buzdolabında! 2.5-3 milyon euro civarında kazanan iki isimden en az birisinin gönderilmesi hedefleniyor.

Ligin 3. bitirilmesi ve takıma verdikleri katkının yetersiz bulunması nedeniyle gözden düşen Gustavo ile Sosa konusu şimdilik buzdolabında! 2.5-3 milyon euro civarında kazanan iki isimden en az birisinin gönderilmesi hedefleniyor. Ancak oyunculara aynı parayı veren bir takımın çıkması zor. Bu nedenle ayrılığın sancılı olması bekleniyor.





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