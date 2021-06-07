07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için sürpriz teknik direktör iddiası! Andre Villas-Boas...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili iddiaları ardı arkası kesilmiyor. İspanyol basını, özellikle Portekiz ve Almanya ekolünden bir ismi takımın başına getirmek isteyen sarı-lacivertlilerin Andre Villas-Boas'ı gündemine aldığını duyurdu. (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için sürpriz teknik direktör iddiası! Andre Villas-Boas...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 Giriş Tarihi: 07.06.2021

, bir yandan başkanlık seçimi ve bir yandan transferlerle ilgilenirken, gündemin 1. sırasına teknik direktör konusunu koymuş durumda.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için sürpriz teknik direktör iddiası! Andre Villas-Boas...

Kanarya, ile yollarını ayırmasının ardından gündemine önemli isimleri almış ve tekliflerini, projesini sunmuştu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için sürpriz teknik direktör iddiası! Andre Villas-Boas...

Bununla beraber Kanarya'nın , ve gibi isimlerle de temasa geçtiği aktarılmıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için sürpriz teknik direktör iddiası! Andre Villas-Boas...

BENITEZ 16 HAZİRAN'DA GELİYOR

'un özel olarak duyurduğu haberde, dünyaca ünlü teknik direktör 'in, ile görüşmek için 'a geleceği ifade edilmişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için sürpriz teknik direktör iddiası! Andre Villas-Boas...

SON ADAY VILLAS-BOAS
Fransız basınının Marca Gazetesi'ni kaynak gösterdiği haberde, son olarak 'yı çalıştıran 'ın, 'nin gündemine geldiği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için sürpriz teknik direktör iddiası! Andre Villas-Boas...

SADECE FENERBAHÇE DEĞİL
Öte yandan isminin sadece 'nin listesinde olmadığı, ile görüşen ancak henüz resmi sözleşmeye imza attırmayan 'nun da hedefindeki ismin André Villas-Boas olduğu yazıldı.

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