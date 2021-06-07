Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe için sürpriz teknik direktör iddiası! Andre Villas-Boas...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili iddiaları ardı arkası kesilmiyor. İspanyol basını, özellikle Portekiz ve Almanya ekolünden bir ismi takımın başına getirmek isteyen sarı-lacivertlilerin Andre Villas-Boas'ı gündemine aldığını duyurdu. (FB spor haberi)
Fenerbahçe, bir yandan başkanlık seçimi ve bir yandan transferlerle ilgilenirken, gündemin 1. sırasına teknik direktör konusunu koymuş durumda.
Kanarya, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmasının ardından gündemine önemli isimleri almış ve tekliflerini, projesini sunmuştu.
Bununla beraber Kanarya'nın Roger Schmidt, Marco Silva ve Paulo Fonseca gibi isimlerle de temasa geçtiği aktarılmıştı.
BENITEZ 16 HAZİRAN'DA GELİYOR
A Spor'un özel olarak duyurduğu haberde, dünyaca ünlü teknik direktör Rafael Benitez'in, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geleceği ifade edilmişti.
SON ADAY VILLAS-BOAS
Fransız basınının İspanyol Marca Gazetesi'ni kaynak gösterdiği haberde, son olarak Marsilya'yı çalıştıran André Villas-Boas'ın, Fenerbahçe'nin gündemine geldiği ifade edildi.
SADECE FENERBAHÇE DEĞİL
Öte yandan André Villas-Boas isminin sadece Fenerbahçe'nin listesinde olmadığı, Maurizio Sarri ile görüşen ancak henüz resmi sözleşmeye imza attırmayan Lazio'nun da hedefindeki ismin André Villas-Boas olduğu yazıldı.
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