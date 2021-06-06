Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'a teklif yağıyor! Yeni talibi...

Fenerbahçe'de seçim ve teknik direktör gündemi sıcaklığını korurken, transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde, Altay Bayındır, Ozan Tufan, Attila Szalai ve Pelkas'a teklifler geliyor. Kanarya'nın, hücumda en etkili silahı olan Dimitrios Pelkas'a Lyon'un talip olduğu bilinirken, Yunan futbolcuya bir teklif daha geleceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, bir yandan başkanlık seçimleri, bir yandan teknik direktör konusuyla ilgilenirken, transferler için de çalışmalarını sürdürüyor.

Oldukça hareketli günler geçiren sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, yaptığı açıklamada oyuncularına astronomik transfer teklifleri gelmemesi halinde, oyuncu satışına sıcak bakmadığını ifade etmişti.

GÜNDEM PELKAS

Sezon başında PAOK'tan transfer edilen Dimitrios Pelkas, bu sezon Fenerbahçe 11'inin vazgeçilmezleri arasında yer almış ve kritik maçlarda attığı gollerle takımına puanlar kazandırmıştı.

Ligin sona ermesiye beraber Yunan yıldıza bir dizi teklif gelirken, Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'un yaklaşık 6 milyon euroluk teklifi Fenerbahçe yönetimine ilettiği iddia edilmişti.

Lyon'un teklifinin ardından Fenerbahçe'nin yıldız ismi için yeni bir gelişme daha yaşandı. Arabistan basınından aktarılan bilgilere göre Dimitrios Pelkas'a bir talip daha çıktı.

SUUDİ KULÜBÜ AL SHABAB PELKAS'I İSTİYOR

Haberde yer alan bilgilere göre Al Shabab kulübü, Fenerbahçe'den Pelkas'ı transfer etmek istiyor ve ciddi girişimler yakında başlayacak.