07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'a teklif yağıyor! Yeni talibi...

Fenerbahçe'de seçim ve teknik direktör gündemi sıcaklığını korurken, transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde, Altay Bayındır, Ozan Tufan, Attila Szalai ve Pelkas'a teklifler geliyor. Kanarya'nın, hücumda en etkili silahı olan Dimitrios Pelkas'a Lyon'un talip olduğu bilinirken, Yunan futbolcuya bir teklif daha geleceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'a teklif yağıyor! Yeni talibi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

, bir yandan başkanlık seçimleri, bir yandan teknik direktör konusuyla ilgilenirken, transferler için de çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'a teklif yağıyor! Yeni talibi...

Oldukça hareketli günler geçiren sarı lacivertlilerde başkan , yaptığı açıklamada oyuncularına astronomik transfer teklifleri gelmemesi halinde, oyuncu satışına sıcak bakmadığını ifade etmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'a teklif yağıyor! Yeni talibi...

Bununla beraber , , , ve Dimitrios için kapının çalınması halinde yönetimi, ciddi gelir elde edilebilecek rakamlar karşılığında masaya oturacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'a teklif yağıyor! Yeni talibi...

GÜNDEM PELKAS
Sezon başında 'tan transfer edilen Dimitrios , bu sezon 11'inin vazgeçilmezleri arasında yer almış ve kritik maçlarda attığı gollerle takımına puanlar kazandırmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'a teklif yağıyor! Yeni talibi...

Ligin sona ermesiye beraber Yunan yıldıza bir dizi teklif gelirken, temsilcisi 'un yaklaşık 6 milyon euroluk teklifi yönetimine ilettiği iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'a teklif yağıyor! Yeni talibi...

'un teklifinin ardından 'nin yıldız ismi için yeni bir gelişme daha yaşandı. basınından aktarılan bilgilere göre Dimitrios 'a bir talip daha çıktı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'a teklif yağıyor! Yeni talibi...

SUUDİ KULÜBÜ AL SHABAB PELKAS'I İSTİYOR
Haberde yer alan bilgilere göre Al Shabab kulübü, 'den 'ı transfer etmek istiyor ve ciddi girişimler yakında başlayacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'a teklif yağıyor! Yeni talibi...

OYUN KURUCU ARIYORLAR
'de sol kanatta değerlendirilen Dimitrios 'ın, forvet arkasında da başarılı performans sergilemesinden dolayı Al Shabab yetkilileri, yıldız ismi bu pozisyonda değerlendirmeyi planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'a teklif yağıyor! Yeni talibi...

, bu sezon formasıyla toplamda 34 karşılaşmada boy gösterirken, 8 gol 8 asist üretmişti.

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