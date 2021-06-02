Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Benteke için kıran kırana pazarlık! Beşiktaş...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de gündem forvet transferi. 2 golcü takviyesi yapmak isteyen ve adı sık sık eski futbolcusu Vedat Muriqi ile anılan sarı-lacivertliler, ay sonunda Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan Christian Benteke için de girişimlerini sürdürüyor. Belçikalı yıldızın transferi için pazarlıkların devam ettiği öğrenilirken, yönetimin Benteke için yaptığı teklif ortaya çıkarken, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş'ın da golcü futbolcunun transferi için devrede olduğu öğrenildi. (FB spor haberi)
Yeni sezon planlamasında forvet transferine büyük önem veren Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Premier Lig kulübü Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Christian Benteke, sarı-lacivertlilerin listesinde ilk sıralarla yer alıyor. Belçikalı yıldız için pazarlıklar devam ediyor.
TÜRK MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Fenerbahçe yönetimi kısa süre önce Benteke'nin Türk menajeri Kısmet Eriş'le görüşme yaptı. Geçen sezon Premier Lig'de 10 gol atan yıldız futbolcu yıllık 6 milyon Euro maaş talep etti.
FENER RAKAMI ÇOK FAZLA BULDU
Takvim'in haberine göre; rakamı çok fazla bulan sarı-lacivertlilerin 3 milyon Euro ücret teklif ettiği, rakamın bonuslarla 3.5 milyon Euro'yu bulduğu belirlendi. Taraflar şu anda anlaşma noktasına gelemedi.
YÖNETİM TRANSFERDE ISRARCI
Bonservisi elinde olduğu için Christian Benteke'nin transferinde çok ısrarcı olan Fenerbahçe önümüzdeki günlerde yeni bir yapacak. Yönetim, Belçikalı yıldızı ikna etmeye çalışacak.
BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE
Belçika'nın EURO 2020 kadrosunda yer alan Benteke'nin maaş talebi, turnuvada iyi bir performans gösterirse daha da artabilir. Forvet arayan Beşiktaş da Benteke'nin transferi için devrede. Ancak siyah-beyazlılar şu ana kadar resmi bir girişimde bulunmadı.
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