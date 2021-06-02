BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE

Belçika'nın EURO 2020 kadrosunda yer alan Benteke'nin maaş talebi, turnuvada iyi bir performans gösterirse daha da artabilir. Forvet arayan Beşiktaş da Benteke'nin transferi için devrede. Ancak siyah-beyazlılar şu ana kadar resmi bir girişimde bulunmadı.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ