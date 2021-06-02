02 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Benteke için kıran kırana pazarlık! Beşiktaş...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de gündem forvet transferi. 2 golcü takviyesi yapmak isteyen ve adı sık sık eski futbolcusu Vedat Muriqi ile anılan sarı-lacivertliler, ay sonunda Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan Christian Benteke için de girişimlerini sürdürüyor. Belçikalı yıldızın transferi için pazarlıkların devam ettiği öğrenilirken, yönetimin Benteke için yaptığı teklif ortaya çıkarken, sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş'ın da golcü futbolcunun transferi için devrede olduğu öğrenildi. (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Benteke için kıran kırana pazarlık! Beşiktaş...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

Yeni sezon planlamasında forvet transferine büyük önem veren 'de çalışmalar sürüyor. kulübü ile sözleşmesi sona eren , sarı-lacivertlilerin listesinde ilk sıralarla yer alıyor. Belçikalı yıldız için pazarlıklar devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Benteke için kıran kırana pazarlık! Beşiktaş...

TÜRK MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

yönetimi kısa süre önce Benteke'nin Türk menajeri 'le görüşme yaptı. Geçen sezon 'de 10 gol atan yıldız futbolcu yıllık 6 milyon Euro maaş talep etti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Benteke için kıran kırana pazarlık! Beşiktaş...

FENER RAKAMI ÇOK FAZLA BULDU

'in haberine göre; rakamı çok fazla bulan sarı-lacivertlilerin 3 milyon Euro ücret teklif ettiği, rakamın bonuslarla 3.5 milyon Euro'yu bulduğu belirlendi. Taraflar şu anda anlaşma noktasına gelemedi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Benteke için kıran kırana pazarlık! Beşiktaş...

YÖNETİM TRANSFERDE ISRARCI

Bonservisi elinde olduğu için 'nin transferinde çok ısrarcı olan önümüzdeki günlerde yeni bir yapacak. Yönetim, Belçikalı yıldızı ikna etmeye çalışacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Benteke için kıran kırana pazarlık! Beşiktaş...

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE

'nın kadrosunda yer alan Benteke'nin maaş talebi, turnuvada iyi bir performans gösterirse daha da artabilir. Forvet arayan da Benteke'nin transferi için devrede. Ancak siyah-beyazlılar şu ana kadar resmi bir girişimde bulunmadı.

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