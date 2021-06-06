ALEIX VIDAL

Sağ bek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir dönem Barcelona'da da oynamış olan ve Sevilla ile yollarını ayıran yıldız sağ bek Aleix Vidal'e ilk resmi teklifi iletti.

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