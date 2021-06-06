07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Cornelius ve Van Aanholt... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme yeni yıldız isimler geldi. Sarı lacivertli ekip mutlak şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başlayacak. Fenerbahçe'de son olarak gündeme gelen isimler arasında Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Cornelius Van Aanholt gibi isimler yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Cornelius ve Van Aanholt... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 Giriş Tarihi: 06.06.2021

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan 'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan 'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Cornelius ve Van Aanholt... | FB haberleri

DAVID LUIZ

Sarı lacivertli ekip, Atilla Szalai'nin yanına tecrübeli bir stoper transfer etmek istiyor. Arsenal'de forma giyen David Luiz, sarı lacivertli ekibin radarına girmişti. Ancak 'ye transferde kötü haber geldi. David Luiz, ülkesi Brezilya'nın köklü ekiplerinden Flamengo'ya transfer olmak üzere.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Cornelius ve Van Aanholt... | FB haberleri

KOSTAS TSIMIKAS

Liverpool'un geçtiğimiz yaz Olympiakos'tan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Konstantinos Tsimikas, sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. Hen Liverpool hem futbolcu kiralama yöntemine sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Cornelius ve Van Aanholt... | FB haberleri

VAN AANHOLT

'ın uzun süredir gündeminde yer alan , 'nin de listesine giriş yaptı. Sarı lacivertliler, Hollandalı yıldızın menajeri aracılığıyla ilk teklifini sundu

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Cornelius ve Van Aanholt... | FB haberleri

CENGİZ ÜNDER

Kanat arayışlarını sürdüren 'de yeniden gündeme geldi. Roma'dan 'e kiralanan ancak yeterli forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i takıma katmak için çalışmalar başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Cornelius ve Van Aanholt... | FB haberleri

ANDREAS CORNELIUS

Ezeli rakipler ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde yer alan Andreas Cornelius için resmen devreye girdi. Menajer ve kulüp ile görüşmeler başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Cornelius ve Van Aanholt... | FB haberleri

MARTIN BRAITHWAITE

'nin İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Danimarkalı forvet 'ı gündemine aldı. Katalan ekibiyle ilk temaslar kuruldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Cornelius ve Van Aanholt... | FB haberleri

ALEIX VIDAL

Sağ bek için arayışlarını sürdüren , bir dönem Barcelona'da da oynamış olan ve Sevilla ile yollarını ayıran yıldız sağ bek Aleix Vidal'e ilk resmi teklifi iletti.

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