Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Cornelius ve Van Aanholt... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme yeni yıldız isimler geldi. Sarı lacivertli ekip mutlak şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başlayacak. Fenerbahçe'de son olarak gündeme gelen isimler arasında Martin Braithwaite, Aleix Vidal, Cornelius Van Aanholt gibi isimler yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
DAVID LUIZ
Sarı lacivertli ekip, Atilla Szalai'nin yanına tecrübeli bir stoper transfer etmek istiyor. Arsenal'de forma giyen David Luiz, sarı lacivertli ekibin radarına girmişti. Ancak Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi. David Luiz, ülkesi Brezilya'nın köklü ekiplerinden Flamengo'ya transfer olmak üzere.
KOSTAS TSIMIKAS
Liverpool'un geçtiğimiz yaz Olympiakos'tan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Konstantinos Tsimikas, sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. Hen Liverpool hem futbolcu kiralama yöntemine sıcak bakıyor.
VAN AANHOLT
Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Van Aanholt, Fenerbahçe'nin de listesine giriş yaptı. Sarı lacivertliler, Hollandalı yıldızın menajeri aracılığıyla ilk teklifini sundu
CENGİZ ÜNDER
Kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Cengiz Ünder yeniden gündeme geldi. Roma'dan Leicester City'e kiralanan ancak yeterli forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i takıma katmak için çalışmalar başladı.
ANDREAS CORNELIUS
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde yer alan Andreas Cornelius için resmen devreye girdi. Menajer ve kulüp ile görüşmeler başladı.
MARTIN BRAITHWAITE
Fenerbahçe'nin İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Danimarkalı forvet Martin Braithwaite'ı gündemine aldı. Katalan ekibiyle ilk temaslar kuruldu.
ALEIX VIDAL
Sağ bek için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir dönem Barcelona'da da oynamış olan ve Sevilla ile yollarını ayıran yıldız sağ bek Aleix Vidal'e ilk resmi teklifi iletti.
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