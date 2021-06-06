07 Haziran 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrıldı yeni formasıyla pozunu verdi! "Yeni başlangıçlar..."

Yeni formasıyla pozunu verdi! Yeni başlangıçlar...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.06.2021

ile yollarını ayıran , ekiplerinden 'ın yolunu tutmuştu. Genç futbolcu ekibindeki yeni formasıyla pozunu verdi ve "Yeni başlangıçlar..." notunu düştü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımlarından 'a transfer olan , yeni takımının formasıyla ilk pozunu verdi.

Beyaz paylaşıma, "Yeni başlangıçlar..." notunu düştü.

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