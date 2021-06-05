Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli golcü Mame Thiam'a talip var! Görüşme yapılacak... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberi... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfer ettiği 3 forvetten de beklenen verimi alamamıştı. Sarı lacivertli ekibin göndermeyi planladığı isimlerden biri olan golcü oyuncu Mame Thiam'a flaş bir teklif geldi. (FB spor haberleri)
Süper Lig'in yeni ekibi, Antalyaspor'la yollarını ayıran Podolski, Denizlispor'a veda eden Rodallega ile görüşmelerini sürdürürken, gündemine bir futbolcu daha aldı.
Yeni Asır'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Senegalli golcü Thiam ile de ilgilenmeye başladı.
F.Bahçe'nin geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Thiam ile İzmir ekibinin yönetimi görüşme yapacak.
Sarı-lacivertliler ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon 34 maçta 8 gol attı.
12 TAKIMDA FORMA GİYDİ
Thiam, Fenerbahçe'nin dışında Internazionale, Avellino, South Tyrol, Lanciano, Juventus, Lanciano, Zulte Waregem, PAOK, Empoli, Esteghlal, Ajman ve Kasımpaşa'da da oynadı.
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