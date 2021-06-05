05 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli golcü Mame Thiam'a talip var! Görüşme yapılacak... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberi... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, transfer ettiği 3 forvetten de beklenen verimi alamamıştı. Sarı lacivertli ekibin göndermeyi planladığı isimlerden biri olan golcü oyuncu Mame Thiam'a flaş bir teklif geldi. (FB spor haberleri)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli golcü Mame Thiam'a talip var! Görüşme yapılacak... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Spor Toto 'de bir sezon daha geride kalırken, 18 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek olan İzmir ekibi , transfer çalışmalarına hız verdi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli golcü Mame Thiam'a talip var! Görüşme yapılacak... | FB haberleri

'in yeni ekibi, 'la yollarını ayıran Podolski, 'a veda eden Rodallega ile görüşmelerini sürdürürken, gündemine bir futbolcu daha aldı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli golcü Mame Thiam'a talip var! Görüşme yapılacak... | FB haberleri

Yeni Asır'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Senegalli golcü Thiam ile de ilgilenmeye başladı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli golcü Mame Thiam'a talip var! Görüşme yapılacak... | FB haberleri

F.Bahçe'nin geçtiğimiz sezon 'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Thiam ile İzmir ekibinin yönetimi görüşme yapacak.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli golcü Mame Thiam'a talip var! Görüşme yapılacak... | FB haberleri

Sarı-lacivertliler ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon 34 maçta 8 gol attı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli golcü Mame Thiam'a talip var! Görüşme yapılacak... | FB haberleri

12 TAKIMDA FORMA GİYDİ
Thiam, Fenerbahçe'nin dışında Internazionale, Avellino, South Tyrol, , , Lanciano, Zulte Waregem, , , , Ajman ve 'da da oynadı.

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