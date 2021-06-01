Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Jose Mourinho engeli! Jerome Boateng için...

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren Fenerbahçe, kadroda yeniliğe gidecek. Başkan Ali Koç, yabancı bir teknik adam ile anlaşacaklarını açıklarken, Emre Belözoğlu ile de yollar ayrıldı. Başkan Koç, takıma stoper, bek, kanat ve forvet transferleri yapılacağını ifade etti. Savunma bölgesi içinse ismi geçen oyuncu Jerome Boateng'di. Sarı lacivertlilere, yıldız futbolcunun transferinde Jose Moruinho engeli çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılacağını açıkladı. Sarı lacivertlilerde, teknik adam belirsizliği yaşanırken bir kötü haber de transferden geldi.

Başkan Ali Koç, yeni sezonda takımın başına yabancı bir teknik adam getirileceğini duyurdu. Transfer edilecek oyuncularda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, gündemine flaş bir savunma oyuncusunu aldı ancak Kanarya tranferde o isme takıldı.

Özellikle Roma'da Jose Mourinho'nun savunmada tecrübeli bir isim istemesi nedeniyle Boateng'i istediği ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.