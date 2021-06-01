01 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Jose Mourinho engeli! Jerome Boateng için...

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren Fenerbahçe, kadroda yeniliğe gidecek. Başkan Ali Koç, yabancı bir teknik adam ile anlaşacaklarını açıklarken, Emre Belözoğlu ile de yollar ayrıldı. Başkan Koç, takıma stoper, bek, kanat ve forvet transferleri yapılacağını ifade etti. Savunma bölgesi içinse ismi geçen oyuncu Jerome Boateng'di. Sarı lacivertlilere, yıldız futbolcunun transferinde Jose Moruinho engeli çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Jose Mourinho engeli! Jerome Boateng için...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 Giriş Tarihi: 01.06.2021

'de Başkan , ile yolların ayrılacağını açıkladı. Sarı lacivertlilerde, teknik adam belirsizliği yaşanırken bir kötü haber de transferden geldi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Jose Mourinho engeli! Jerome Boateng için...

Başkan , yeni sezonda takımın başına yabancı bir teknik adam getirileceğini duyurdu. Transfer edilecek oyuncularda hata yapmak istemeyen , gündemine flaş bir savunma oyuncusunu aldı ancak tranferde o isme takıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Jose Mourinho engeli! Jerome Boateng için...

ile yollarını ayıran 'e 'nin yanı sıra ve 'nun teklif yaptığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Jose Mourinho engeli! Jerome Boateng için...

'un haberinde 'e veda eden 'e en ciddi taliplerin 'dan ile 'dan olduğu kaydedildi. Bir dönem adı ile de anılan Alman konusunda en dikkat çekici tekliflerin bu iki kulüpten geldiği aktarıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Jose Mourinho engeli! Jerome Boateng için...

Özellikle 'da 'nun savunmada tecrübeli bir isim istemesi nedeniyle Boateng'i istediği ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Jose Mourinho engeli! Jerome Boateng için...

Geçen sezon 'de 39 maçta forma giyen Boateng 2 gol 1 asistle katkı yapmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye Jose Mourinho engeli! Jerome Boateng için...

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