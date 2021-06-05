05 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! PAOK'a ödenecek bedel... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Pelkas için birçok transfer teklifi geliyor. Fenerbahçe'nin satışından iyi bir gelir beklediği isimler arasında yer alan Pelkas'ın sözleşmesindeki bir madde ortaya çıktı. Bu madde şok etkisi yarattı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! PAOK'a ödenecek bedel... | FB haberleri
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 Giriş Tarihi: 05.06.2021

2020-2021 sezonu 'de adına en etkili isimlerden biri olan Pelkas adeta taraftarın sevgilisi haline geldi. Milliyet'in haberine göre, yaptığı 8 gol ve 8 asistle kendisine hayran bırakan Pelkas'ın talipleri de artıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! PAOK'a ödenecek bedel... | FB haberleri

LYON DEVREDE!

Başarılı bir performans sergileyen ve sezon içinde Rusya'dan transfer teklifleri alan için bu kez Fransa devi Lyon devreye girdi. 6 Milyon euro teklif eden Fransa temsilcisine , 10 milyon euro bedel istendiğini iletti. Görüşmeler sürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! PAOK'a ödenecek bedel... | FB haberleri

Öte yandan Rusya temsilcisi Rubin Kazan, Pelkas için nabız yoklamaya devam ediyor. Pelkas bu teklifler karşısında henüz kararını vermiş değil.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! PAOK'a ödenecek bedel... | FB haberleri

SÖZLEŞMEDEKİ MADDE ORTAYA ÇIKTI

Yunan basını 'ın Lyon'a olası transferi sonrası yıldız futbolcunun sözleşmesine dair flaş maddeyi okuyucularına aktardı. 'Pelkas'ın Lyon'a olası satışından 'un kazançları' başlıklı haberde Dimitris Pelkas'ın sözleşmesine dair flaş detaylar paylaşıldı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! PAOK'a ödenecek bedel... | FB haberleri

ile arasında yapılan anlaşma gereği 'ın başka bir takıma transfer olması durumunda satış bedelinin yüzde 20'si PAOK'a verilecek.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! PAOK'a ödenecek bedel... | FB haberleri

PAOK'A BONUS VERİLECEK!

Öte yandan ile arasında yapılan sözleşmede bonus maddeleri olduğu da belirtildi. Fenerbahçe'nin PAOK'a Pelkas'ın performans bonusu olarak ekstra 500 bin euro ekstra bonus ödeyeceği belirtildi. PAOK böylece Pelkas'ın Fenerbahçe'ye transferinden 2.1 milyon euroyu kasasına koydu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Dikkat çeken Benitez yorumu! F.Bahçe için en doğru isim Dikkat çeken Benitez yorumu! "F.Bahçe için en doğru isim"
Fırtına'nın gözdesi için F.Bahçe devrede! Fırtına'nın gözdesi için F.Bahçe devrede!
F.Bahçe'de Fonseca sesleri! İşte görüşme detayları... F.Bahçe'de Fonseca sesleri! İşte görüşme detayları...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör