2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe adına en etkili isimlerden biri olan Pelkas adeta taraftarın sevgilisi haline geldi. Milliyet'in haberine göre, yaptığı 8 gol ve 8 asistle kendisine hayran bırakan Pelkas'ın talipleri de artıyor.