Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! PAOK'a ödenecek bedel... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sezonun en başarılı isimlerinden biri olan Pelkas için birçok transfer teklifi geliyor. Fenerbahçe'nin satışından iyi bir gelir beklediği isimler arasında yer alan Pelkas'ın sözleşmesindeki bir madde ortaya çıktı. Bu madde şok etkisi yarattı. İşte detaylar...
2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe adına en etkili isimlerden biri olan Pelkas adeta taraftarın sevgilisi haline geldi. Milliyet'in haberine göre, yaptığı 8 gol ve 8 asistle kendisine hayran bırakan Pelkas'ın talipleri de artıyor.
LYON DEVREDE!
Başarılı bir performans sergileyen ve sezon içinde Rusya'dan transfer teklifleri alan Dimitris Pelkas için bu kez Fransa devi Lyon devreye girdi. 6 Milyon euro teklif eden Fransa temsilcisine Fenerbahçe, 10 milyon euro bedel istendiğini iletti. Görüşmeler sürüyor.
Öte yandan Rusya temsilcisi Rubin Kazan, Pelkas için nabız yoklamaya devam ediyor. Pelkas bu teklifler karşısında henüz kararını vermiş değil.
SÖZLEŞMEDEKİ MADDE ORTAYA ÇIKTI
Yunan basını Dimitris Pelkas'ın Lyon'a olası transferi sonrası yıldız futbolcunun sözleşmesine dair flaş maddeyi okuyucularına aktardı. 'Pelkas'ın Lyon'a olası satışından PAOK'un kazançları' başlıklı haberde Dimitris Pelkas'ın sözleşmesine dair flaş detaylar paylaşıldı.
PAOK ile Fenerbahçe arasında yapılan anlaşma gereği Dimitris Pelkas'ın başka bir takıma transfer olması durumunda satış bedelinin yüzde 20'si PAOK'a verilecek.
PAOK'A BONUS VERİLECEK!
Öte yandan Fenerbahçe ile PAOK arasında yapılan sözleşmede bonus maddeleri olduğu da belirtildi. Fenerbahçe'nin PAOK'a Pelkas'ın performans bonusu olarak ekstra 500 bin euro ekstra bonus ödeyeceği belirtildi. PAOK böylece Pelkas'ın Fenerbahçe'ye transferinden 2.1 milyon euroyu kasasına koydu.
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