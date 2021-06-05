05 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Berke Özer'e dev teklif!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında ana kadro oyuncuları dışında 15 milyon Euro civarında satış yapacaklarını belirtmişti. Ellerinde 6 milyon Euro'luk bir teklif bulunduğunu söyleyen Koç'un, hangi oyuncuyu kastettiği belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Berke Özer'e dev teklif!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Başkanı , düzenlendiği son basın toplantısında ana kadroda olan oyuncuları ellerinde tutmak için büyük çaba sarf edeceklerini söylemişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Berke Özer'e dev teklif!

Sabah'ın haberine göre, bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin Ozan, , Altay, , ve gibi isimlere gelecek tekliflere sıcak bakmadığı bildirildi. Başkan Koç, bununla birlikte ana kadro oyuncuları dışında 15 milyon Euro civarında satış yapacaklarını ifade etmiş, ellerinde 6 milyon Euro'luk bir teklif bulunduğunu söylemişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Berke Özer'e dev teklif!

TOPLAM HEDEF 15 MİLYON EURO

O teklifin tarafından 21 yaşındaki 'e yapıldığı bildirildi. Son iki sezonu Belçika ekibi 'da kiralık geçiren genç kaleciye gelen teklif halen değerlendirme aşamasında.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Berke Özer'e dev teklif!

; Zajc, , , ve gibi isimlerden de bonservis bekliyor. Tüm bu oyuncuların satışından 15 milyon Euro civarında bir gelir hedefleniyor. Transfer planı da buradan gelecek bonservislerle şekillenecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Berke Özer'e dev teklif!

ALTAY BAYINDIR'I BEKLEYECEK

'nin milli file bekçisi 'la ilgili her gün yeni transfer haberleri çıkıyor. Son olarak 'dan ve 'la adı anılan genç file bekçisi için yönetim hiçbir teklife yanıt vermiyor. Oyuncunun EURO 2020'yi tamamlaması bekleniyor. Altay'ın geleceği 'in durumunu da direkt olarak etkileyecek. Altay satılırsa, Berke Özer birinci kaleci olarak takımda tutulacak ve kendisiyle yeni sözleşme yapılacak.

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