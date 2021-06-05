Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Berke Özer'e dev teklif!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında ana kadro oyuncuları dışında 15 milyon Euro civarında satış yapacaklarını belirtmişti. Ellerinde 6 milyon Euro'luk bir teklif bulunduğunu söyleyen Koç'un, hangi oyuncuyu kastettiği belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlendiği son basın toplantısında ana kadroda olan oyuncuları ellerinde tutmak için büyük çaba sarf edeceklerini söylemişti.
Sabah'ın haberine göre, bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin Ozan, İrfan Can, Altay, Szalai, Mert Hakan ve Pelkas gibi isimlere gelecek tekliflere sıcak bakmadığı bildirildi. Başkan Koç, bununla birlikte ana kadro oyuncuları dışında 15 milyon Euro civarında satış yapacaklarını ifade etmiş, ellerinde 6 milyon Euro'luk bir teklif bulunduğunu söylemişti.
TOPLAM HEDEF 15 MİLYON EURO
O teklifin Atletico Madrid tarafından 21 yaşındaki Berke Özer'e yapıldığı bildirildi. Son iki sezonu Belçika ekibi Westerlo'da kiralık geçiren genç kaleciye gelen teklif halen değerlendirme aşamasında.
Fenerbahçe; Zajc, Allahyar, Frey, Zanka ve Ademi gibi isimlerden de bonservis bekliyor. Tüm bu oyuncuların satışından 15 milyon Euro civarında bir gelir hedefleniyor. Transfer planı da buradan gelecek bonservislerle şekillenecek.
ALTAY BAYINDIR'I BEKLEYECEK
Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır'la ilgili her gün yeni transfer haberleri çıkıyor. Son olarak İtalya'dan Milan ve Juventus'la adı anılan genç file bekçisi için yönetim hiçbir teklife yanıt vermiyor. Oyuncunun EURO 2020'yi tamamlaması bekleniyor. Altay'ın geleceği Berke Özer'in durumunu da direkt olarak etkileyecek. Altay satılırsa, Berke Özer birinci kaleci olarak takımda tutulacak ve kendisiyle yeni sözleşme yapılacak.
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