ALTAY BAYINDIR'I BEKLEYECEK

Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır'la ilgili her gün yeni transfer haberleri çıkıyor. Son olarak İtalya'dan Milan ve Juventus'la adı anılan genç file bekçisi için yönetim hiçbir teklife yanıt vermiyor. Oyuncunun EURO 2020'yi tamamlaması bekleniyor. Altay'ın geleceği Berke Özer'in durumunu da direkt olarak etkileyecek. Altay satılırsa, Berke Özer birinci kaleci olarak takımda tutulacak ve kendisiyle yeni sözleşme yapılacak.

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