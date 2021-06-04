Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Paulo Fonseca zirvesi! Pazarlıklar başladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin yetki verdiği menajer Batur Altıparmak'ın son olarak Roma'yı çalıştıran Paulo Fonseca'nın menajeri Marco Abreu ile görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Altıparmak'ın sözleşme şartlarını başkan Ali Koç'a ilettiği ve pazarlıkların olumlu bir şekilde sürdüğü öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Teknik direktör arayışlarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik var. Birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertliler, listenin ilk sırasında bulunan Paulo Fonseca ile temaslara hız verdi. Portekizli hoca konusunda menajer Batur Altıparmak'a yetki verildi.
FENERBAHÇE ADINA GÖRÜŞÜYOR
Takvim'in haberine göre; Batur Altıparmak, Fonseca'nın menajeri Marco Abreu ile görüştü. Altıparmak'ın Portekizli hocanın sözleşme şartlarını öğrenip Başkan Ali Koç'a ilettiği öğrenildi.
ACELE KARAR VERİLMEYECEK
Fonseca'nın maaş ve sözleşme süresiyle ilgili taleplerinin Fenerbahçe tarafından olumlu karşılandığı öğrenildi. Ancak Ali Koç, teknik adam konusunda acele karar vermek istemiyor.
DİĞER İSİMLERLE DE KONUŞULACAK
Listede bulunan Sergio Conceiçao ve Ralf Rangnick'le de önümüzdeki günlerde görüşme yapılması planlanıyor. Ardından tüm isimler masaya yatırılacak ve yeni teknik adam belirlenecek.
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