04 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Paulo Fonseca zirvesi! Pazarlıklar başladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin yetki verdiği menajer Batur Altıparmak'ın son olarak Roma'yı çalıştıran Paulo Fonseca'nın menajeri Marco Abreu ile görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Altıparmak'ın sözleşme şartlarını başkan Ali Koç'a ilettiği ve pazarlıkların olumlu bir şekilde sürdüğü öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Paulo Fonseca zirvesi! Pazarlıklar başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Teknik direktör arayışlarını yoğun şekilde sürdüren 'de büyük bir hareketlilik var. Birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertliler, listenin ilk sırasında bulunan ile temaslara hız verdi. Portekizli hoca konusunda menajer 'a yetki verildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Paulo Fonseca zirvesi! Pazarlıklar başladı

FENERBAHÇE ADINA GÖRÜŞÜYOR

Takvim'in haberine göre; , Fonseca'nın menajeri ile görüştü. Altıparmak'ın Portekizli hocanın sözleşme şartlarını öğrenip Başkan 'a ilettiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Paulo Fonseca zirvesi! Pazarlıklar başladı

ACELE KARAR VERİLMEYECEK

Fonseca'nın maaş ve sözleşme süresiyle ilgili taleplerinin tarafından olumlu karşılandığı öğrenildi. Ancak , teknik adam konusunda acele karar vermek istemiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Paulo Fonseca zirvesi! Pazarlıklar başladı

DİĞER İSİMLERLE DE KONUŞULACAK

Listede bulunan Sergio Conceiçao ve Ralf Rangnick'le de önümüzdeki günlerde görüşme yapılması planlanıyor. Ardından tüm isimler masaya yatırılacak ve yeni teknik adam belirlenecek.

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