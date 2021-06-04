Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de Paulo Fonseca zirvesi! Pazarlıklar başladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin yetki verdiği menajer Batur Altıparmak'ın son olarak Roma'yı çalıştıran Paulo Fonseca'nın menajeri Marco Abreu ile görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Altıparmak'ın sözleşme şartlarını başkan Ali Koç'a ilettiği ve pazarlıkların olumlu bir şekilde sürdüğü öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Teknik direktör arayışlarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe'de büyük bir hareketlilik var. Birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertliler, listenin ilk sırasında bulunan Paulo Fonseca ile temaslara hız verdi. Portekizli hoca konusunda menajer Batur Altıparmak'a yetki verildi.

FENERBAHÇE ADINA GÖRÜŞÜYOR Takvim'in haberine göre; Batur Altıparmak, Fonseca'nın menajeri Marco Abreu ile görüştü. Altıparmak'ın Portekizli hocanın sözleşme şartlarını öğrenip Başkan Ali Koç'a ilettiği öğrenildi.