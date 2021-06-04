04 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Paulo Sousa sürprizi! Federasyon başkanı açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündemine birçok isim gelmeye devam ediyor. Özellikle Portekiz veya Almanya ekolünden birini takımın başına getirmeyi amaçlayan sarı-lacivertlilerin Polonya Milli Takımı'nı çalıştıran Paulo Sousa ile ilgilendiği öğrenildi. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Bonlek de yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamla ilgilendiğini doğruladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Paulo Sousa sürprizi! Federasyon başkanı açıkladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktör Paulo Sousa ile ilgilendiği konusunda Polonya'dan ciddi bir haber geldi. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek, basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine, Fenerbahçe'nin teknik direktörleri Sousa ile ilgilendiğini doğruladı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Paulo Sousa sürprizi! Federasyon başkanı açıkladı

Boniek, "Her iyi teknik direktöre teklifler olur ve futbolda bu çok normaldir. Ancelotti'yi gördük, ile sözleşmesi vadı ve 'e gitti. Hayat bize farklı senaryolar gösteriyor ve bunun bir söylenti olmadığını ben de duydum. Paulo Sousa ile ilgilenen kulüpler var. Bizim onunla bir sözleşmemiz var ve burada mutlu. 'ye gidiyoruz ve iyi futbol oynamak istiyoruz" diye konuştu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Paulo Sousa sürprizi! Federasyon başkanı açıkladı

Ocak 2021'de 'nın başına geçen 50 yaşındaki Portekizli teknik adam, daha önce , , , , , , , ve 'ta görev yaptı. Paulo Sousa, futbolculuğu döneminde 'nda 53 karşılaşmada forma giyerken 6 gol kaydetti.

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