Boniek, "Her iyi teknik direktöre teklifler olur ve futbolda bu çok normaldir. Ancelotti'yi gördük, Everton ile sözleşmesi vadı ve Real Madrid'e gitti. Hayat bize farklı senaryolar gösteriyor ve bunun bir söylenti olmadığını ben de duydum. Paulo Sousa ile ilgilenen kulüpler var. Bizim onunla bir sözleşmemiz var ve burada mutlu. EURO 2020'ye gidiyoruz ve iyi futbol oynamak istiyoruz" diye konuştu.