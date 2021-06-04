Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Paulo Sousa sürprizi! Federasyon başkanı açıkladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündemine birçok isim gelmeye devam ediyor. Özellikle Portekiz veya Almanya ekolünden birini takımın başına getirmeyi amaçlayan sarı-lacivertlilerin Polonya Milli Takımı'nı çalıştıran Paulo Sousa ile ilgilendiği öğrenildi. Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Bonlek de yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamla ilgilendiğini doğruladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktör Paulo Sousa ile ilgilendiği konusunda Polonya'dan ciddi bir haber geldi. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Zbigniew Boniek, basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine, Fenerbahçe'nin teknik direktörleri Sousa ile ilgilendiğini doğruladı.
Boniek, "Her iyi teknik direktöre teklifler olur ve futbolda bu çok normaldir. Ancelotti'yi gördük, Everton ile sözleşmesi vadı ve Real Madrid'e gitti. Hayat bize farklı senaryolar gösteriyor ve bunun bir söylenti olmadığını ben de duydum. Paulo Sousa ile ilgilenen kulüpler var. Bizim onunla bir sözleşmemiz var ve burada mutlu. EURO 2020'ye gidiyoruz ve iyi futbol oynamak istiyoruz" diye konuştu.
Ocak 2021'de Polonya Milli Takımı'nın başına geçen 50 yaşındaki Portekizli teknik adam, daha önce Bordeaux, Tianjin, Fiorentina, Basel, Leicester City, Maccabi Tel Aviv, Videoton, Swansea ve Queens Park Rangers'ta görev yaptı. Paulo Sousa, futbolculuğu döneminde Portekiz Milli Takımı'nda 53 karşılaşmada forma giyerken 6 gol kaydetti.
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