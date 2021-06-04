Son dakika spor haberleri: 'Futbolda şike kumpası' davasında karar belli oldu!
Son dakika... Futbolda şike kumpası davasında karar açıklandı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı. Mahkemeye Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, müdahil Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı. Futbolda şike kumpası davasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 3 ayrı suçtan bin 406 yıl hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.
FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.
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