04 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: 'Futbolda şike kumpası' davasında karar belli oldu!

'Futbolda şike kumpası' davasında karar belli oldu
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 Giriş Tarihi: 04.06.2021

Son dakika... Futbolda şike kumpası davasında karar açıklandı. 'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı. Mahkemeye Başkanı da katıldı.

'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı. . Ağır Ceza Mahkemesi'nce İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, müdahil Başkanı da katıldı. Futbolda şike kumpası davasında eski Başkanı 3 ayrı suçtan bin 406 yıl hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru , 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Barça'lı yıldız... F.Bahçe'den Avrupa'da ses getirecek transfer! Barça'lı yıldız...
F.Bahçe'den sürpriz teknik direktör hamlesi! Federasyon başkanı açıkladı F.Bahçe'den sürpriz teknik direktör hamlesi! Federasyon başkanı açıkladı
F.Bahçe'de Fonseca zirvesi! Pazarlıklar başladı F.Bahçe'de Fonseca zirvesi! Pazarlıklar başladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör