Son dakika transfer haberi: Marcelo Bielsa'nın talepleri belli oldu! Fenerbahçe...
Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, teknik direktörlük koltuğu için belirsizlik yaşanıyor. Yabancı bir isimle anlaşmak isteyen sarı lacivertli yönetim, birçok adayla temas halinde. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin adayları arasında Marcelo Bielsa da yer alıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United ile başarılı bir sezon geçiren deneyimli hocanın talepleri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı alan Fenerbahçe'de gözler tamamen yeni teknik direktöre çevrilmiş durumda. Birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertli yönetim, kariyerli bir yabancı isme takımı emanet etmeyi planlıyor. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de Marcelo Biesa ismi ön plana çıkmıştı.
PREMIER LİG'DE YILIN MENAJERİ SEÇİLDİ!
İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezon Leeds United'ı çalıştıran deneyimli çalıştırıcı, takımına oynattığı futbolla takdirleri topladı. Bielsa, Championship'ten Premier Lig'e çıkardığı Leeds ile sezonu 9. sırada tamamladı. Arjantinli hoca, bu başarısıyla büyük beğeni toplarken, BBC'nin yaptığı ankette İngiltere'de 'Premier Lig Yılın Menajeri' ödülünü kazandı.
SENELİK 5.5 MİLYON EURO İSTİYOR!
Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'de yönetimin teknik adam adaylarından biri olan Marcelo Bielsa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Henüz Leeds United ile sözleşme uzatmayan deneyimli hocanın, önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını vereceği bildirildi. 65 yaşındaki çalıştırıcının, 2 yıllık sözleşme ve senelik 5.5 milyon Euro maaş talebinde bulunduğu ifade edildi.
DİĞER ADAY MARCO SILVA!
Sarı-laciverlilerde ön plana çıkan diğer ismin Marco Silva olduğu öğrenildi. Son olarak Everton'ı çalıştıran Portekizli teknik adam, 5 Aralık 2019 tarihinden bu yana hiçbir takımda görev almadı. Pandemi nedeniyle böyle bir karar aldığı ifade edilen 43 yaşındaki hocanın yurt dışı tecrübesi yüksek. Everton öncesinde Yunanistan'da Olympiakos, İngiltere'de Hull City ve Watford takımlarında görev yaptı. Silva, yıllık 3 milyon Euro ve 2 artı 1 senelik sözleşme istiyor.
CONCEICAO PORTO'DA KALIYOR
Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından Sergio Conceiçao'nun kulübü Porto ile yola devam etmeye hayli yakın olduğu öğrenildi. 2 yıllık sözleşme yenileme teklifi aldığı Porto'ya ilk etapta olumlu yanıt veren 46 yaşındaki hocanın son kararını önümüzdeki günlerde ileteceği ifade edildi.
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