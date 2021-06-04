04 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Marcelo Bielsa'nın talepleri belli oldu! Fenerbahçe...

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, teknik direktörlük koltuğu için belirsizlik yaşanıyor. Yabancı bir isimle anlaşmak isteyen sarı lacivertli yönetim, birçok adayla temas halinde. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin adayları arasında Marcelo Bielsa da yer alıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United ile başarılı bir sezon geçiren deneyimli hocanın talepleri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Marcelo Bielsa'nın talepleri belli oldu! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 Giriş Tarihi: 04.06.2021

ile yola devam etmeme kararı alan 'de gözler tamamen yeni teknik direktöre çevrilmiş durumda. Birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertli yönetim, kariyerli bir yabancı isme takımı emanet etmeyi planlıyor. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de ismi ön plana çıkmıştı.

Son dakika transfer haberi: Marcelo Bielsa'nın talepleri belli oldu! Fenerbahçe...

PREMIER LİG'DE YILIN MENAJERİ SEÇİLDİ!
'de geçtiğimiz sezon 'ı çalıştıran deneyimli çalıştırıcı, takımına oynattığı futbolla takdirleri topladı. Bielsa, 'ten 'e çıkardığı ile sezonu 9. sırada tamamladı. Arjantinli hoca, bu başarısıyla büyük beğeni toplarken, 'nin yaptığı ankette 'de ' Yılın Menajeri' ödülünü kazandı.

Son dakika transfer haberi: Marcelo Bielsa'nın talepleri belli oldu! Fenerbahçe...

SENELİK 5.5 MİLYON EURO İSTİYOR!
Sabah'ın haberine göre, 'de yönetimin teknik adam adaylarından biri olan Marcelo Bielsa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Henüz ile sözleşme uzatmayan deneyimli hocanın, önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını vereceği bildirildi. 65 yaşındaki çalıştırıcının, 2 yıllık sözleşme ve senelik 5.5 milyon Euro maaş talebinde bulunduğu ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Marcelo Bielsa'nın talepleri belli oldu! Fenerbahçe...

DİĞER ADAY MARCO SILVA!
Sarı-laciverlilerde ön plana çıkan diğer ismin olduğu öğrenildi. Son olarak 'ı çalıştıran Portekizli teknik adam, 5 Aralık 2019 tarihinden bu yana hiçbir takımda görev almadı. Pandemi nedeniyle böyle bir karar aldığı ifade edilen 43 yaşındaki hocanın yurt dışı tecrübesi yüksek. Everton öncesinde Yunanistan'da Olympiakos, 'de Hull City ve Watford takımlarında görev yaptı. Silva, yıllık 3 milyon Euro ve 2 artı 1 senelik sözleşme istiyor.

Son dakika transfer haberi: Marcelo Bielsa'nın talepleri belli oldu! Fenerbahçe...

CONCEICAO PORTO'DA KALIYOR
'nin teknik direktör adaylarından Sergio Conceiçao'nun kulübü Porto ile yola devam etmeye hayli yakın olduğu öğrenildi. 2 yıllık sözleşme yenileme teklifi aldığı Porto'ya ilk etapta olumlu yanıt veren 46 yaşındaki hocanın son kararını önümüzdeki günlerde ileteceği ifade edildi.

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