SENELİK 5.5 MİLYON EURO İSTİYOR!

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'de yönetimin teknik adam adaylarından biri olan Marcelo Bielsa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Henüz Leeds United ile sözleşme uzatmayan deneyimli hocanın, önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını vereceği bildirildi. 65 yaşındaki çalıştırıcının, 2 yıllık sözleşme ve senelik 5.5 milyon Euro maaş talebinde bulunduğu ifade edildi.