30 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na taziye mesajı!

Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na taziye mesajı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

, dayısı vefat eden Teknik Sorumlu için başsağlığı mesajı yayınladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Direktörümüz Emre Belözoğlu'na başsağlığı dileriz" denildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Direktörümüz 'na başsağlığı dileriz." denildi.

Merhumun Yenidoğan Camisi'ndeki cenaze törenine Emre Belözoğlu'nun yanı sıra kulüp başkanı , yönetim kurulu üyeleri ve 'nin katıldığı kaydedildi.

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