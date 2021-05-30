30 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na taziye mesajı!
Fenerbahçe, dayısı Metin Bahçekapılı vefat eden Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Futbol A Takım Direktörümüz Emre Belözoğlu'na başsağlığı dileriz" denildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Futbol A Takım Direktörümüz Emre Belözoğlu'na başsağlığı dileriz." denildi.
Merhumun Zeytinburnu Yenidoğan Camisi'ndeki cenaze törenine Emre Belözoğlu'nun yanı sıra kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki'nin katıldığı kaydedildi.
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