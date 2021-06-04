04 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Genoa Fenerbahçeli Miha Zajc'ın bonservisini alıyor!

Miha Zajc için İtalya'dan teklif!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

İtalya takımlarından , Fenerbahçeli 'ın bonservisini almak istiyor. Genoa, Sloven orta saha için 3 milyon Euro resmi teklif yaptı. Sarı lacivertli yönetimin gelen teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika haberleri ( haberi9

'un haberine göre , 'nin Sloven oyuncusu 'ın bonservisini almak istiyor.

temsilcisi bu transfer için Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro resmi teklif yaptı.

Yönetimin bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Genoa, geçtiğimiz sezon Sloven orta saha oyuncusunu 500 bin Euro bedel ile kiralamıştı.

Miha Zajc, geçen sezon Genoa forması ile 31 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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