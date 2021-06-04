04 Haziran 2021, Cuma
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Serie A temsilcisi bu transfer için Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro resmi teklif yaptı.
Son dakika transfer haberi: Genoa Fenerbahçeli Miha Zajc'ın bonservisini alıyor!
İtalya Serie A takımlarından Genoa, Fenerbahçeli Miha Zajc'ın bonservisini almak istiyor. Genoa, Sloven orta saha için 3 milyon Euro resmi teklif yaptı. Sarı lacivertli yönetimin gelen teklifi kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi9
Ntvspor'un haberine göre Genoa, Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc'ın bonservisini almak istiyor.
Serie A temsilcisi bu transfer için Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro resmi teklif yaptı.
Yönetimin bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.
Genoa, geçtiğimiz sezon Sloven orta saha oyuncusunu 500 bin Euro bedel ile kiralamıştı.
Miha Zajc, geçen sezon Genoa forması ile 31 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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