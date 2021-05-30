30 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Biglia'da mutlu sona yakın! Pakette Borini de var

Spor Toto Süper Lig'i ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, gelecek sezonun planlamaları başladı. Sarı lacivertliler kadrosuna önemli oyuncuları takviye ederek gelecek sezon şampiyonluk kupasına ulaşmak istiyor. Kanarya Fatih Karagümrük forması giyen Biglia ve Borini'yi kadrosuna katmaya çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Biglia'da mutlu sona yakın! Pakette Borini de var
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

yeni sezonun ilk transferini ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Arjantinli ön libero ile her konuda anlaştığı, bonservisi için ile son pazarlıkların yapıldığı bildirildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Biglia'da mutlu sona yakın! Pakette Borini de var

İtalyan gazeteci , pürüzlerin giderilmesinin ardından Biglia'nın ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağını aktardı. 35 yaşındaki oyuncunun yılda 1 milyon euro alacağı belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Biglia'da mutlu sona yakın! Pakette Borini de var

'e bu transfere karşılık bir miktar para ile ya da başka bir oyuncunun verileceği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Biglia'da mutlu sona yakın! Pakette Borini de var

PAKETTE BORİNİ DE VAR

, ile birlikte transferini de büyük ölçüde noktaladı. Kariyerinde , , ve gibi kulüplerin formalarını giyen 30 yaşındaki sol kanat geçen yılın flaş ekibi 'e büyük güç katmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Biglia'da mutlu sona yakın! Pakette Borini de var

'te geçen yıl 20 maçta 9 gol, 2 asistle oynayan İtalyan yıldızın da iki yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. (Fotomaç)

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