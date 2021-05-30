Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Biglia'da mutlu sona yakın! Pakette Borini de var
Spor Toto Süper Lig'i ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, gelecek sezonun planlamaları başladı. Sarı lacivertliler kadrosuna önemli oyuncuları takviye ederek gelecek sezon şampiyonluk kupasına ulaşmak istiyor. Kanarya Fatih Karagümrük forması giyen Biglia ve Borini'yi kadrosuna katmaya çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini Lucas Biglia ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, Arjantinli ön libero ile her konuda anlaştığı, bonservisi için Karagümrük ile son pazarlıkların yapıldığı bildirildi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, pürüzlerin giderilmesinin ardından Biglia'nın Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağını aktardı. 35 yaşındaki oyuncunun yılda 1 milyon euro alacağı belirtiliyor.
Karagümrük'e bu transfere karşılık bir miktar para ile Thiam ya da başka bir oyuncunun verileceği ifade edildi.
PAKETTE BORİNİ DE VAR
Kanarya, Lucas Biglia ile birlikte Fabio Borini transferini de büyük ölçüde noktaladı. Kariyerinde Chelsea, Roma, Liverpool ve Milan gibi kulüplerin formalarını giyen 30 yaşındaki sol kanat geçen yılın flaş ekibi Karagümrük'e büyük güç katmıştı.
Karagümrük'te geçen yıl 20 maçta 9 gol, 2 asistle oynayan İtalyan yıldızın da iki yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. (Fotomaç)
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